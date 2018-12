"Se veía increíble": Novia y novio se casan con vestidos idénticos

La novia Emma Sparre-Newman caminó por el pasillo con un deslumbrante vestido de novia blanco sin tirantes para encontrarse con su novio, y vio que llevaba un traje idéntico. Pero Emma, de 51 años, no pestañeó.

El novio Ian Newman, de 52 años, había elegido el vestido de la misma tienda, e incluso se lo probó para que ella le diera el visto bueno. Ambos llevaban tacones altos también. La única diferencia era que la cintura de Emma estaba atada mientras que el vestido de Ian tenía relleno adicional.

Y su conjunto fue puesto en marcha por un bigote de manillar. "Se veía increíble", dice Emma. "En los últimos dos años, Ian se ha vestido casi exclusivamente con ropa de mujer".

"En realidad sería extraño verlo en jeans y una camiseta. Simplemente no es él. "Entonces, cuando hablamos sobre el matrimonio, esperaba que ambos tuviéramos un vestido.

Nunca me hubiera imaginado que usaríamos el mismo atuendo porque tenemos ideas muy diferentes sobre el estilo. Pero en realidad estoy realmente contento de haberlo hecho, de lo contrario, podrías terminar comparando quién usó la más bonita. Creo que funciono bien."

El músico punk Ian, de 52 años, conoció a Emma en un festival en 2014, pero solo se reunieron en 2016. En su primera cita, el té de la tarde, llevaba una falda negra de cuero y botas fetiche. Antes de su próxima cita en su casa, Emma dice: “Me advirtió antes de que yo llegara que le gustaba estar vestido de forma más fabulosa en casa.

"Ya lo había visto con muchas chaquetas de terciopelo y encaje, así que no estaba seguro de lo que quería decir. Pero cuando abrió la puerta estaba vestido de mujer y se presentó como Diane. Así que estreché su mano, le di un abrazo y le dije a Diane que se veía fabuloso ". Ian, que es heterosexual, tuvo una idea de su interés como niño, pero no se vistió así hasta el 2011. Él eligió el nombre Diane, ya que contiene su nombre Ian, así que incluye ambos lados de él.

Emma, cuyo padre era vicario, estaba tan relajada que Ian sabía que ella era la elegida. Ella dijo: "de ser jóvenes estábamos acostumbrados a conocer a personas de todos los ámbitos de la vida que eran bienvenidos en nuestro hogar, independientemente de sus circunstancias. "Me enseñó que todos tienen su propia historia y no puedes juzgar un libro por su portada.

Lo que hay dentro cuenta. “La ropa no es tan importante. Ian es una persona encantadora, inteligente y cálida. Simplemente no me importaría lo que él use ". La pareja, de East Dulwich, al sur de Londres, no había planeado casarse, hasta que reservaron unas vacaciones en Las Vegas este año.

Emma dijo: "Estaba hablando por teléfono con Ian y le pregunté si valía la pena llevar un bonito vestido conmigo. "Él dijo: 'Bueno, no me has pedido que me case contigo'. Así que le pregunté y él dijo que sí".

La familia de Emma estaba emocionada. Ella dijo: "Ellos siempre hablaban de mis últimos desastres de citas, mientras saltaba de una inadecuada a otra. "Pero cuando lo conocieron, todos sabían que Ian tenía razón para mí. Él ha sido muy bien recibido en la familia. A nadie le importaba cómo se vestía.