Justicia brasileña descarta que Lula da Silva sea prófugo

BRASILIA.- El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no es considerado prófugo, pese a no presentarse ante la policía dentro del plazo fijado por el juez federal, Sergio Moro, informó hoy la asesoría de prensa de la Justicia Federal en el estado de Paraná.

La justicia aclaró que Moro concedió la oportunidad de que Lula se entregara a la policía, por eso, incluso después de las 17:00 hora local (20:00 GMT), no es tratado como forajido.

Expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Xinhua.

El presidente de la Federación Nacional de Policías Federales, Luís Antonio Boudens, quien se reunió este viernes con el superintendente de la Policía Federal en Paraná (sur), delegado Maurício Valeixo, explicó que en el caso de Lula no existen "componentes de fuga".

La condición de prófugo es específica. Debe haber componentes de fuga, de rechazo de presentación. Terminó el plazo para que él se presentara voluntariamente. Como no sucedió, el mandamiento será cumplido", dijo.

Boudens se reunió con el superintendente para pedir refuerzo en la seguridad de los agentes que deben cumplir la orden de arresto del ex presidente Lula da Silva.

Según él, la orden de arresto del juez Moro fue muy rápida y no hubo tiempo hábil para que los policías planearan la ejecución del mandamiento.

"Para nuestra evaluación, fue una sorpresa esa orden (...) hemos visto una celeridad en el procedimiento estándar que el TRF4 (Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región) viene adoptando. Esta celeridad tiene aspectos positivos y negativos. No desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista del cumplimiento y de la ejecución", precisó.

Tenemos que estar preparados para que todo transcurra de la mejor manera posible", agregó.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Supremo Tribunal Federal (STF) negó en la madrugada del jueves un pedido de "habeas corpus" presentado por la defensa para impedir la prisión de Lula, hasta que no se agoten las instancias de apelación.

En julio del año pasado, Lula fue condenado por el juez Moro a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita.

En enero de este año, el TRF4 aumentó la pena a 12 años y un mes en la acción penal en que se acusa a Lula da Silva de haber recibido un departamento, a cambio de beneficios a una constructora en contratos con la petrolera estatal Petrobras.