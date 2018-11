Peculiar burdel donde puedes "probar antes de pagar"

China.- En habitaciones poco iluminadas en el quinto piso de un edificio industrial, las mujeres con poca ropa esperan a los clientes que han pagado $ 500.00 por una hora de tiempo solo.

Los condones son abundantes, mientras que los trabajadores del burdel están listos para cumplir todos los deseos de los clientes, aunque como muñecas sexuales de plástico desempeñan un papel pasivo en los procedimientos.

Esto es sexo y compras en el siglo 21 en Hong Kong, donde la línea entre el burdel y el intento antes de comprar al por menor, ha sido realmente un éxito.

Imagen ilustrativa. Foto: AFP/Behrouz Mehri

Las leyes sobre el trabajo sexual en Hong Kong significan que la prostitución no es ilegal, pero solicitarla es ilegal, como lo es administrar un burdel de dos o más personas, vivir de las ganancias de la prostitución o controlar a una mujer con fines de prostitución.

El negocio en Kwun Tong es considerado como una tienda de entretenimiento para adultos llamada This Mary. La tarifa por hora para jugar con una de las tres muñecas es parte de la campaña de mercadotecnia dirigida a alentar a los clientes a comprar una muñeca sexual de silicona de tamaño humano, que se vende entre US $2,300 y US $3,800.

Un hongkonger, que solo quería ser identificado como Rex y es nuevo en el comercio sexual, abrió el negocio después de haberse topado con muñecas sexuales el año pasado después de trabajar como vendedor. El joven de 30 años visitó dos ferias para adultos a principios de este año y gastó US $ 38,300 en el lanzamiento de su nueva empresa hace dos meses.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Rex compró las muñecas a un comerciante en China continental, que es uno de los mayores fabricantes de juguetes para adultos, junto con Japón y los Estados Unidos.

Pero los negocios no han sido tan buenos, perjudicados por la falta de promoción y sus gastos generales, están empezando a causar cierta preocupación.

Fue un poco mejor en el último mes, hubo cero negocios en el primer mes porque no hice promoción ... porque no pude encontrar un canal para este servicio para adultos

Imagen ilustrativa. Foto: AP

Para poder acceder a los beneficios, se requeriría que los clientes usen un condón y que las muñecas queden empapadas en desinfectante durante unos 30 minutos después de cada sesión. Sin embargo, la policía le dijo al Post que está investigando el asunto, mientras que el abogado Albert Luk Wai-hung dijo que aunque la tienda no se ajustaba a la definición de un vicio de establecimiento en la ley, podría violar la Ordenanza de Alojamiento en el Hotel y la Pensión, que establece los locales.

Estoy ayudando con sus necesidades mentales, algunos hombres han estado solteros durante mucho tiempo y no tienen muchas oportunidades de conocer mujeres. Dijo el propietario.

“Alguien puede querer hablar con la gente, pero tal vez no sean buenos en habilidades sociales, y por eso hablan con las muñecas. Es más que sexo ".

Si bien los burdeles con muñecas sexuales de silicona y modelos robóticos cada vez más nuevos no son nuevos en Asia, provocaron una protesta en Europa y los Estados Unidos cuando los operadores llevaron el negocio al hemisferio occidental.