Burdel de muñecas sexuales cerraría por "alentar el abuso"

Francia.-El pseudo burdel Xdolls desencadenó una controversia que invitará a dialogar al Consejo de París este martes y miércoles. Por su parte, la Prefectura de la Policía tiene en la mira este nuevo lugar parisino.

Esto tras la protesta desencadenada por la apertura del primer prostíbulo muñecas sexuales de silicona, después de que los deseos de los comunistas electos y el Frente de Izquierda en el Consejo de París, que se debatirán el martes y feministas que denuncian la cultura de la violación.

Esta primera casa de burdeles en Francia abrió el 1 de febrero en un apartamento "lambda" de 70 metros cuadrados en la planta baja de un edificio en el distrito 14. La dirección se mantiene en secreto.

Hay tres dormitorios cada uno con una muñeca de silicio desnuda en la cama, con una estatura de 1m 45 centímetros. Los clientes fijan citas y les pagan antes por Internet en 89 euros por hora.

"Todo está en orden"

La semana pasada, la policía de la prefectura, ya alertada, había enviado la estación de policía del día 14 de marzo para "una pequeña visita". "Revisaron para ver si el lugar causaba desorden público", le dijo una fuente al Ministerio del Interior.

"A priori, no! ¡Todo está en orden! El gerente estaba presente. No hay letrero comercial en la calle. No hay quejas de vecinos o residentes, ni quejas, por ahora ... "