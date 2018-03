"Diseñamos la estrategia de la campaña Trump"

Londres, Inglaterra.- El director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, dijo en comentarios que fueron grabados secretamente y transmitidos el martes por las noticias del canal 4 de Gran Bretaña que su compañía jugó un papel importante para asegurar la estrecha victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

"Hicimos toda la investigación, todos los datos, todos los análisis, toda la orientación, ejecutamos toda la campaña digital, la campaña de televisión y nuestros datos informaron toda la estrategia", dice Nix, cuya compañía está siendo investigada por funcionarios británicos para su manejo de datos personales.

Nix hizo los comentarios a un reportero encubierto haciéndose pasar por un cliente potencial rico que busca usar Cambridge Analytica para influir en las campañas en Sri Lanka. Como parte de un discurso de venta, Nix dice que su compañía usó correos electrónicos con un "temporizador de autodestrucción" durante la campaña de Trump para hacer su rol más difícil de rastrear.

Así que los envías y después de que han sido leídos, dos horas después, desaparecen. No hay evidencia, no hay rastro de papel, no hay nada.