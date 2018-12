Carla fue de vacaciones a Costa Rica y desapareció

Florida, Estados Unidos.- Familiares y amigos de la joven venezolana Carla Stefaniak se encuentran desesperados, pues no saben de su paradero luego de que viajara a Costa Rica por vacaciones.

La venezolana vive en Miami, pero para celebrar su cumpleaños decidió vacacionar en el país centroamericano, por lo que alquiló un hospedaje a través de Airbnb en San Antonio de Escazú, en la periferia de la capital, San José.

Carla Stefaniak se comunicó con su familia alrededor de las 20:00 horas del martes 27 de noviembre desde el lugar donde se hospedó. Les dijo que estaba lloviendo mucho y que había problemas con la electricidad.

Desde entonces no saben nada de ella. No ha tenido actividad en redes sociales y no lograron hacer contacto con la joven.

Su vuelo de regreso a Miami era para el miércoles 28 de noviembre a las 13:30 horas, pero no llegó al aeropuerto.

De acuerdo a sus familiares, el martes Carla Stefaniak devolvió el auto que había alquilado a la agencia Thrifty Car Rental; alrededor de las 13:00 horas tomó un Uber para pasear e ir de compras por San José. Posteriormente llegó al hospedaje entre las 16:00 y 17:00 horas.

Poco antes de la medianoche del miércoles 28, su cuñada April Antonieta Burton le envió un mensaje de texto para felicitarla, pues ese día era su cumpleaños número 36; sin embargo no obtuvo respuesta.

Amigos de la joven le enviaron mensajes con felicitaciones, pero tampoco los contestó.

Luego de que Carla no regresara a casa ni pudieran comunicarse con ella, su hermano viajó a Costa Rica para buscarla.

Ahí se entrevistó con el conductor de Uber que brindó servicio a la venezolana. Éste le comentó que quedó con la joven de pasar a recogerla a las 08:00 horas del miércoles para llevarla al aeropuerto, pero cuando llegó no la encontró.

En tanto, los dueños del hospedaje y los guardias de seguridad señalaron que Carla salió a las 05:00 horas con su equipaje y abordó un vehículo desconocido.

Sin embargo, la familia de la joven cuestiona por qué saldría tan temprano de su alojamiento si su vuelo era hasta las 13:30 horas y el aeropuerto se ubica a menos de una hora de distancia.

El paradero de Carla Stefaniak sigue siendo un misterio.

Agentes del FB, del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y la Embajada de Estados Unidos en San José realiza la búsqueda de la venezolana.

Familiares de Carla manejan la versión de que fue secuestrada.