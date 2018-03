Ford retirará 1,3 millones de autos en América por falla

América.- El fabricante estadounidense de autos Ford anunció hoy el retiro de alrededor de 1,3 millones de autos medianos por una falla en el volante, el cual se puede separar de la columna de dirección.

El retiro por seguridad involucra a los modelos del 2014 al 2018 de Ford Fusion y de Lincoln MKZ, vendidos en Estados Unidos y sus territorios federales, así como en Canadá y México.

. Foto: Wikimedia commonds

"En los vehículos afectados, el tornillo del volante podría no mantener la torsión, lo que provocaría que el tornillo se aflojara con el tiempo, y si no se le da mantenimiento el volante potencialmente podría separarse y provocar la pérdida de control de la dirección e incrementar el riesgo de un choque", dijo Ford Motor Co. en un comunicado.

Ford añadió que tienen conocimiento de "dos accidentes con un lesionado aparentemente relacionados con esta situación".

Ford anunció que sus distribuidores repararán sin ningún costo el problema con el volante en los autos afectados.