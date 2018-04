China impone aranceles a carne, fruta y otros productos de EU

BEIJING.- China dice que lanzará nuevos aranceles a la carne, frutas y otros productos estadounidenses como represalia contra los impuestos aprobados por el presidente Donald Trump para el acero y el aluminio importados.

El Ministerio de Finanzas chino dice en un comunicado que las nuevas tarifas comienzan el lunes. El anuncio sigue a las advertencias que las autoridades chinas hicieron durante varias semanas en una creciente disputa comercial con los Estados Unidos.

Temática. Foto. Pixabay.

La Comisión del Arancel de Aduanas de China está aumentando la tasa arancelaria sobre ocho productos estadounidenses importados, incluida la carne de cerdo, en un 25 por ciento.

También está imponiendo un nuevo arancel del 15 por ciento a 120 productos estadounidenses importados, incluidas las frutas.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press el domingo en busca de comentarios.

Las tarifas reflejan el cargo del 25 por ciento de Trump en el acero importado y el 15 por ciento en el aluminio. Los aranceles de Trump son en parte una respuesta a las quejas de que Beijing roba o presiona a las compañías extranjeras para que entreguen la tecnología.