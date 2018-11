Ciego demanda a ‘Playboy’ por no poder disfrutar de contenidos web

Estados Unidos.- Donald, un estadounidense ciego ha demandado a Playboy por no exponer su contenido web “de forma plena y equitativa” dado que no le permite disfrutarlo por su condición.

Según el demandante, la revista para adultos Playboy viola la ley sobre Estadounidenses con Discapacidades al no realizar el contenido de su página web de forma que él pueda disfrutarlo.

Alega en su demanda que Playboy.com y Playboyshop.com no ofrecen ninguna opción para invidentes, detallando que el contenido es incompatible con los softwares de lectura de pantalla, informó TMZ.

El software lector de pantalla permite a los invidentes utilizar internet interpretando el contenido de la pantalla por voz o salida braile.

Se dice que un grupo de personas están organizando una demanda colectiva contra Playboy.