Asesinan a guardaparques y secuestran a turistas británicos

Kinshasa.- Un guardaparques fue asesinado y dos turistas británicos y su chofer fueron secuestrados en el Parque Nacional Virunga, informó el viernes un portavoz del servicio de parques del Congo.

Hombres desconocidos emboscaron el vehículo cuando transportaba a los turistas británicos de Kibumba a Goma, dijo Joel Wengamulay, portavoz del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza, a Radio Okapi, respaldada por Naciones Unidas.

Se ha iniciado una investigación, añadió.

Foto: commons.wikimedia.org

En el oriente de Congo hay muchos grupos armados que pelean por el territorio rico en minerales.

"Estamos en comunicación estrecha con las autoridades de la República Democrática del Congo tras el incidente que involucra a dos británicos y nuestro personal está ofreciendo apoyo a sus familiares", dijo en un comunicado la Oficina de Asuntos Extranjeros y Oficina del Commonwealth de Gran Bretaña.

Un guardia de parques dijo a The Associated Press que el chofer resultó herido en la emboscada ocurrida a unos 10 kilómetros (seis millas) al norte de Goma. El hombre habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa.

En Virunga viven alrededor de un cuarto de los gorilas que quedan en el mundo y el trabajo para protegerlos se ha vuelto peligroso.

Foto: commons.wikimedia.org

El 9 de abril, seis guardaparques fueron asesinados en la emboscada más letal de su tipo en Virunga. Funcionarios de parques responsabilizaron del ataque a milicianos del grupo Mai Mai.

El ataque aumentó el total de guardaparques asesinados en el trabajo a 175 desde que el amplio parque fue creado en el oriente del Congo en 1925, dijeron funcionarios.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas también han sido acusados de ataques y secuestros cerca del parque.