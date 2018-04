Cónsul español no huyó tras accidente con motociclista que murió

Bogotá (AP).- El embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, desmintió el miércoles que su cónsul general Sergio Krsnik Castelló, haya huido después de formar parte de un accidente de tránsito en el que murió un motociclista en una zona del departamento de Antioquia en diciembre pasado.

El embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea. Foto:Twitter

El incidente ocurrió mientras Krsnik Castelló se dirigía a Bogotá y el motociclista se impactó en la parte trasera de su vehículo, lo que le ocasionó la muerte.

Recientemente, el diario español "El Mundo" señaló que el cónsul se dio a la fuga.

Al respecto, De Olea dijo a RCN radio que faltan detalles en la publicación y que las autoridades colombianas ya han aclarado que se trató de un golpe trasero propinado al auto del diplomático.

Según De Olea, Krsnik Castelló no huyó, porque "él no es actor activo sino que es chocado por la parte de atrás, lo que ha alegado es que no sintió el golpe". Agregó que el cónsul sigue trabajando y "por ahora no hay modificaciones del estatus del cónsul en Colombia".

El embajador además señaló que Krsnik Castelló reitero su disposición para "colaborar con las autoridades colombianas con total transparencia".