EU y Japón planean conversaciones sobre trato comercial

PALM BEACH.- Estados Unidos y Japón dijeron el miércoles que acordaron iniciar conversaciones para desarrollar lo que el presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe describieron como un nuevo acuerdo comercial "libre, justo y recíproco" entre los dos países después de dos días de conversaciones.

Pero los líderes dijeron que no lograron llegar a un acuerdo que exima a Japón de las nuevas tarifas estadounidenses de acero y aluminio, como Abe había querido.

Presidente de Japón, Shinzo Abe junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP.

"Si podemos llegar a un acuerdo sobre un nuevo acuerdo, sin duda sería algo que discutiríamos", dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta en su club privado Mar-a-Lago. Pero dijo que el déficit comercial actual entre los dos países es demasiado alto para que él pueda ofrecer una exención ahora.

La mayoría de los demás aliados clave de EE. UU., Entre ellos Australia, Canadá, la Unión Europea y México, ya han recibido exenciones de las medidas proteccionistas de Trump en acero y aluminio.

El déficit comercial de EE. UU. Con Japón el año pasado fue de $ 56.1 mil millones, según el Departamento de Comercio de EE. UU.

Trump dijo que estaba trabajando para reducir ese desequilibrio y presionar para eliminar las barreras a las exportaciones estadounidenses.

Nos comprometemos a buscar una relación comercial bilateral que beneficie a nuestros grandes países", dijo.

Presidente de Japón, Shinzo Abe. Foto: AP.

Japón ha expresado previamente su renuencia a un acuerdo comercial bilateral con los EE. UU.

Trump también dejó en claro que tiene poco interés en volver a unirse a las negociaciones sobre el acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico, a menos que los términos se alteren dramáticamente.

"Si bien Japón y Corea del Sur quieren que regresemos al TPP, no me gusta el trato para Estados Unidos", tuiteó Trump el martes, luego de una cena con Abe y sus respectivas esposas en el resort Mar-a-Lago de Trump. "Demasiadas contingencias y ninguna forma de salir si no funciona. Los acuerdos bilaterales son mucho más eficientes, rentables y mejores para NUESTROS trabajadores ".

Trump sacó a los Estados Unidos del TPP días después de su toma de posesión, pero recientemente dijo que podría estar dispuesto a volver a unirse.

Donald Trump. Foto: AP.

Durante la visita de dos días de Abe, Trump pareció tratar de tranquilizarlo acerca de la estrecha alianza de la pareja mientras el presidente se prepara para una histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un. Trump y Abe pasaron la mañana del miércoles jugando golf en uno de los campos cercanos de Trump en su último espectáculo de "diplomacia del golf", y tuvieron una cena íntima el martes por la noche con sus esposas.

La cumbre de Trump-Abe se desarrolló en medio de las crecientes tensiones entre los dos países sobre Corea del Norte y el comercio. Japón ha expresado su preocupación de que Estados Unidos pueda presionar a Kim solo por misiles de largo alcance que podrían golpear a los Estados Unidos continentales, y no a los misiles de corto y mediano alcance que representan una amenaza inmediata para Japón, mientras discuten sobre las armas nucleares de Corea del Norte. programa.

Abe elogió el jueves a Trump por su valentía al aceptar reunirse con Kim y sugirió que él y Trump ya habían llegado a un acuerdo en varios asuntos.

Hablando a través de un traductor durante una de sus reuniones, Abe dijo que él y Trump habían tenido "discusiones muy profundas" tanto sobre Corea del Norte como sobre temas económicos y que "en esos dos puntos" habían "forjado con éxito un entendimiento mutuo".

Consejero de seguridad nacional de Donald Trump. Foto: AP.

Los dos no revelaron cuáles eran esos acuerdos, pero se esperaba que Abe urgiera a Trump a eximir a Japón de los aranceles y presionarlo sobre el tema de los misiles.

Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional, había dicho más temprano el martes que emitir a Japón la exención estaba "sobre la mesa", pero se negó a decir lo que Trump pediría a cambio.

Las conversaciones se produjeron en medio de las noticias de que el director de la CIA, Mike Pompeo, había viajado en secreto a Corea del Norte para reunirse con Kim antes de una cumbre de EE. UU.-Corea del Norte planificada en los próximos dos meses. Dos funcionarios confirmaron el viaje a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la visita públicamente.

Trump confirmó el miércoles la visita en un tweet, diciendo que "se formó una buena relación" en su anticipada cumbre.

¡La desnuclearización será algo grandioso para World, pero también para Corea del Norte!", Escribió Trump.

El martes, Trump dijo que Corea del Norte y Corea del Sur están negociando el fin de las hostilidades antes de la reunión de la semana próxima entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in. La reunión será la tercera cumbre intercoreana desde la división de 1945 de las Coreas.

Tienen mi bendición para discutir el final de la guerra", dijo Trump.

Trump dijo que se están considerando cinco lugares para la cumbre, pero no los enumerará.

Trump y la primera dama Melania Trump están preparadas para recibir a las delegaciones japonesas para cenar el miércoles por la noche.

Sin embargo, Abe aseguró un compromiso de Trump para plantearle a Kim el problema de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte.

Vicepresidente Mike Pence junto a Donald Trump. Foto: AP.

Trump dijo que estaba claro que Abe se preocupa profundamente por el tema.

Pyongyang ha reconocido secuestrar a 13 japoneses, mientras que Tokio mantiene a Corea del Norte secuestrada 17. Cinco han sido devueltos a Japón. Corea del Norte dice que otros ocho murieron y niega que los cuatro restantes hayan entrado en su territorio. Japón ha exigido una mayor investigación.