Trump promueve contratación de gobierno federal de cónyuges militares

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para promover la contratación de cónyuges militares por parte del gobierno federal.

Trump firmó la orden en un evento del Día de la Madre en la Casa Blanca que reconoció las contribuciones de madres y cónyuges militares. Trump dijo que con demasiada frecuencia los cónyuges militares no obtienen el reconocimiento que merecen por soportar largas separaciones durante los despliegues, las reubicaciones familiares múltiples y el mantenimiento de sus hogares y el espíritu de la familia.

Donald Trump. Foto: AP.

El presidente dijo que Estados Unidos les debe una deuda de gratitud que nunca se puede pagar por completo.

"Sabemos lo que hace, y su cónyuge sabe lo que hace", dijo Trump, acompañado por su esposa, Melania. "Nunca podemos recompensarte por eso, pero podemos y te daremos las oportunidades que te mereces".

La orden requiere que las agencias federales promuevan "en la mayor medida posible" el uso de la autoridad de contratación no competitiva que existe para los cónyuges militares, lo que significa que no tienen que competir por ciertos trabajos. Dirige la oficina federal de personal para educar a las agencias sobre el uso de su autoridad de contratación no competitiva, y para crear conciencia entre los cónyuges militares.

También se les pide a las agencias que recomienden formas de mejorar la "portabilidad de la licencia" para que los cónyuges en profesiones que requieren licencias no tengan que obtener nuevas credenciales cuando cambian de un estado a otro.

Un informe publicado el miércoles por el Consejo de Asesores Económicos del presidente dijo que los cónyuges militares también sufren desventajas financieras debido a sus frecuentes movimientos y otros sacrificios. Como resultado, ganan al menos 12 mil por año menos que otros trabajadores, lo que se traduce en pérdidas estimadas de casi 190 mil durante una carrera militar de 20 años, según el informe.

