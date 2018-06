Corte Suprema prohíbe entrada a EU desde países musulmanes

Detroit.- Maryam Bahramipanah se debate entre quedarse con su esposo, que llegó a Michigan desde su Irán natal, y regresar a su hogar para ver a su madre, que sufrió un derrame cerebral.

Foto: AP

Con la decisión del martes de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener la prohibición del presidente Donald Trump de viajar desde varios países mayoritariamente musulmanes, espera que no pueda hacer ambas cosas.

"Estoy muy triste", dijo Bahramipanah, quien lloró cuando se enteró de la decisión. "No se que hacer. Realmente no lo sé Ahora es oficial y no sé".

Individuos y grupos musulmanes, así como otras organizaciones religiosas y de derechos civiles, expresaron su indignación y decepción ante el rechazo de la alta corte de un desafío que afirmaba que la política discriminaba a los musulmanes o excedía la autoridad del presidente.

La prohibición de viajar ha estado en pleno funcionamiento desde diciembre, cuando los jueces pusieron el freno a los fallos de los tribunales inferiores que habían dictaminado fuera de los límites de la política y bloquearon la aplicación de parte de ella.

Foto: AP

En una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press, el abogado de la Unión de Libertades Civiles Lee Gelernt dijo que está claro "que el presidente por razones políticas decidió promulgar una prohibición musulmana a pesar de los expertos en seguridad nacional, tanto demócratas como republicanos" que aconsejaron en contra.

Foto: AP

Heidi Beirich, del Southern Poverty Law Center, calificó la prohibición como "odiosa y discriminatoria" y agregó que "la política de inmigración nunca debería decidirse por motivos de raza o religión".

Los efectos del fallo no están claros de inmediato, pero Farah Al-Khersan, abogada de inmigración del área de Detroit, espera un caos en los cruces fronterizos y otros puntos de entrada.

Para cualquiera que tenga una visa de no inmigrante que esté aquí, incluso alguien con una tarjeta verde, no recomendaría que se vayan ahora. Una vez que estás fuera del país e intentas entrar, va a ser un problema.

Foto: AFP

Bahramipanah, la mujer iraní que vive en Ann Arbor, Michigan, recibió una visa H-4, que se le otorga a la familia inmediata de trabajadores extranjeros en los Estados Unidos. Su familia esperaba que la Corte Suprema terminase la veda definitivamente esta vez para que su madre podría venir a los Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de Bahramipanah la próxima semana.

"¿Mi madre me dijo qué te compro por tu cumpleaños?", Dijo Bahramipanah, conteniendo las lágrimas. "Dije solo rezar para que esta prohibición no sea para siempre".