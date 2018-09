Kirchner otra vez en tribunales por lavado de dinero en Argentina

Buenos Aires, (AFP) - La expresidenta Cristina Kirchner compareció nuevamente este martes ante los tribunales por una causa de lavado de dinero, un día después de que se solicitara su prisión preventiva en el proceso "los cuadernos de la corrupción", que sacude a Argentina.

Kirchner, quien actualmente es senadora, entregó al juez Sebastián Casanello un texto en el que rechazó cualquier acusación vinculada con la causa conocida como "la ruta del dinero K", que indaga la presunta expatriación y posterior repatriación de unos 60 millones de dólares en un intento por legitimar esos capitales.

"No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma", sostuvo la expresidenta.