Cura pide firmas para que renuncie presunto cardenal pederasta

Lyon, 22 Ago 2018 (AFP) - Un cura lanzó una petición en línea en la que exige la renuncia del cardenal francés, Philippe Barbarin, acusado de encubrir actos de pederastia, estimando que el llamado del papa Francisco a movilizarse contra estos abusos dentro del clero católico era "claro".

"Que la palabra de un pequeño sacerdote como yo reciba tal eco, es la prueba de que es algo muy esperado", dijo el miércoles a la AFP Pierre Vignon, de la diócesis francesa de Valence, cerca de Lyon (sureste), cuya petición había recogido ya más de 8.000 firmas el miércoles por la tarde.

El cura Pierre Vignon pide la renuncia de cardenal francés acusado de encubrir actos de pederastia. Foto: AFP

El cardenal Barbarin, uno de las figuras más influyentes de la iglesia católica francesa, es acusado por no haber denunciado abusos sexuales cometidos por un sacerdote de su diócesis a jóvenes boy scouts entre 1986 y 1991, más de una década antes de su llegada a ese obispado.

Vignon sostiente que si monseñor Barbarin renuncia, actuaría en consonancia con la carta abierta a todos los católicos divulgada el lunes por el papa argentino en la que admite que el dolor de las víctimas de abusos sexuales fue por mucho tiempo ignorado, callado o silenciado.

"El llamado del papa es claro", señaló el padre Vignon. "El Pueblo de Dios debe reaccionar y estoy por lo tanto en mi derecho de llamarle" a que renuncie. "Es un tema de honor", añadió.

"Presentar su renuncia al cargo de cardenal y arzobispo sería, por supuesto, una muerte social, pero (...) estaría finalmente a la altura de los hechos", reza la carta.

Los hechos de los que se acusa a Barbarin son remotos. El cardenal y primado de Gallias, que asegura no haber encubierto nunca ninguna agresión sexual, no llegó a la diócesis de Lyon hasta 2002, once años después de las últimas agresiones investigadas por la justicia.

Philippe Barbarin es acusado de supuesta pederastía. Foto: AFP

No obstante, en 2016 admitió "errores en la gestión y el nombramiento de algunos sacerdotes" y también pidió perdón a las víctimas. Poco después se reunió con el papa en el Vaticano, que le dio todo su apoyo.

A pedido de las víctimas, el cardenal Barbarin comparecerá ante el tribunal correccional de Lyon mediante citación directa, pero su juicio, que ya fue aplazado una vez, podría ser aplazado nuevamente por motivos de procedimiento.