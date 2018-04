Cynthia Nixon: Soy mucho más que un actor

Albany, Nueva Jersey.- La estrella de Sex and the City, Cynthia Nixon, dice que tiene una respuesta simple a los votantes que cuestionan si tiene la experiencia necesaria para postularse para gobernador de Nueva York.

"Me conoces como actor", le dijo a The Associated Press en una entrevista la semana pasada. "Pero soy mucho más que un actor".

Hasta ahora, en su incipiente campaña primaria demócrata contra el gobernador titular de dos períodos, Andrew Cuomo, Nixon se propuso probar eso. Ella ha atacado implacablemente a Cuomo como un matón político que no ha sido capaz de corregir la corrupción del gobierno estatal, las desigualdades en la educación y los subterráneos asediados de la ciudad de Nueva York. También cuestionó los programas de desarrollo económico de Cuomo y criticó el presupuesto estatal recientemente aprobado como otro producto de los tratos clandestinos de Albany.

Cuomo ha estado en el cargo ocho años. Casi nada ha cambiado, dijo Nixon. Si queremos un cambio, la gente como yo, que nunca antes se postuló para un cargo, tiene que involucrarse.

Pero Nixon reconoce que su desafío de la izquierda a Cuomo será una pelea cuesta arriba. Cuomo, el hijo del fallecido gobernador Mario Cuomo, es un político de carrera y posible contendiente presidencial 2020 con un cofre de guerra de más de 30 millones de dólares. Una encuesta de Siena College publicada justo cuando Nixon inició formalmente su campaña hace dos semanas mostró que Cuomo lideraba su 66 por ciento a 19 por ciento entre los demócratas registrados.

Cuomo también venció a Nixon en una encuesta publicada la semana pasada por la Universidad de Quinnipiac que le preguntó a los votantes de la ciudad de Nueva York qué candidato sería un mejor gobernador para la ciudad. El cincuenta y ocho por ciento eligió a Cuomo; El 22 por ciento eligió a Nixon.

No diría que estoy intimidada necesariamente, dijo sobre la carrera. Es un verdadero desafío y no trato de minimizar eso en mi propia mente.

La carrera de Nixon hasta ahora parece dirigida principalmente a los liberales que durante mucho tiempo han visto a Cuomo como demasiado moderado. Hace cuatro años, Cuomo se enfrentó a un desafío primario sorprendentemente duro del profesor de derecho liberal Zephyr Teachout. Esta vez, se enfrentará a un oponente con un nombre mucho más reconocible.

La cantante de 51 años nativa de Nueva York y ganadora de un Grammy, un Emmy y un Tony, mejor conocida por su interpretación de la abogada Miranda Hobbes en "Sex and the City", nunca ha ocupado cargos electivos. Pero ella es una activista política desde hace mucho tiempo que ha abogado por mejores fondos para la educación, la igualdad matrimonial y los derechos de las mujeres, y ha hecho campaña por políticos como el presidente Barack Obama y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. Si es elegida, la madre de tres hijos sería la primer gobernador abiertamente homosexual del estado.

Nixon dijo que le habían pedido que se postulara para un cargo antes, pero siempre dijo que no, hasta que la elección del presidente republicano Donald Trump la convenció de que tenía que hacer más. Ella cita a Eleanor Roosevelt como un héroe político.

Lo que pasa con Eleanor es que trabajó mucho y tanto para abordar la desigualdad. Estoy muy inspirada por ella. Pienso en ella como una persona tan valiente.

Por su parte, Cuomo ha señalado logros que incluyen la legalización del matrimonio gay, el endurecimiento de las restricciones de armas, el aumento del salario mínimo, la prohibición del fracking y el aumento de las inversiones en educación, todo mientras se trabaja para reducir los impuestos y reactivar la economía del norte del país. Tras la entrada de Nixon en la carrera el mes pasado, la campaña de Cuomo publicó una declaración que decía:

Es fantástico que vivamos en una democracia donde cualquiera pueda postularse para un cargo.

Sus aliados sindicales, mientras tanto, han sido más destacados. El líder laboral, Héctor Figueroa, dijo que los votantes elegirán al candidato que mejor sirva a los neoyorquinos, "no quién puede ocupar la mayoría de los titulares mediante ataques personales". El presidente internacional de la Unión de Trabajadores de Tránsito, John Samuelson, calificó a Nixon de "falsa progresista" y "celebridad adinerada completamente desconectada de los mismos trabajadores a los que ella dice que le importan ".

Nixon dice que no retrocede en ninguna pelea. Y en las apariciones de su campaña hasta ahora, persiguió a Cuomo por la condena por corrupción de su ayudante de larga data, Joseph Percoco, y al hecho de que un paquete de nuevas medidas de acoso sexual en el nuevo presupuesto estatal fue elaborado enteramente por hombres, incluido un acusado de Acoso sexual.

Descartó las especulaciones de que podría ser demasiado liberal para ganar y notó que los demócratas registrados superan a los republicanos en Nueva York en más de 2 a 1. Dijo que asuntos como la reforma financiera, las escuelas sólidas y los esfuerzos para abordar la corrupción atraen a los votantes a través de la política espectro.

"Realmente han perdido la fe en el gobierno de Nueva York", dijo Nixon sobre los votantes que conoció en su campaña. "He tenido mucha gente caminando hacia mí, dándome la mano ... y también diciendo lo enojados que están con el gobernador Cuomo".