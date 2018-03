El presidente sirio Bashar Al-Assad visita a tropas

ESTAMBUL (AP) — El presidente Bashar Al-Assad visitó el domingo a las tropas en la línea de combate de las recién recapturadas zonas de Ghouta Oriental, cerca la capital Damasco, de acuerdo con imágenes mostradas por la televisora estatal.

Al-Ikhbariya transmitió las imágenes de Al-Assad cerca de un tanque y rodeado por soldados en una calle de Ghouta Oriental, una región cercana a Damasco donde una ofensiva siria ha operado durante el último mes. No estaba claro en qué parte de Ghouta Oriental se encontraba Al-Assad. La televisora también lo mostro platicando con las tropas.

Horas antes, los medios de comunicación informaron que las tropas sirias habían ingresado a Saqba, una localidad en el sur de Ghouta Oriental. Es el poblado más reciente en ser capturado por las tropas sirias y por la milicia aliada en un rápido avance en los últimos días. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indicó que el gobierno sirio tiene el control de 80% del área, que ha sido un bastión de los rebeldes desde 2012.

Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que las fuerzas sirias aliadas con Turquía han tomado control “total” de la ciudad de Afrin en Siria, donde Ankara ha estado atacando a una milicia kurda.

Erdogan informó que la bandera turca y la de la oposición siria han sido izadas en el poblado, antes controlado por la milicia kurda conocida como Unidades de Defensa Popular (YPG).

“Muchos de los terroristas ya han huido”, declaró Erdogan en Canakkale, una provincia del oeste de Turquía.

Turquía considera a las fuerzas kurdas en el enclave de Afrin como terroristas vinculados con el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que lleva más de tres décadas librando una insurgencia dentro de las fronteras turcas.

Ankara lanzó una ofensiva contra el poblado y sus alrededores el 20 de enero, presionando a la milicia y a cientos de miles de civiles en el centro del pueblo. Por lo menos 46 soldados turcos han muerto desde entonces.

Una fuente de la milicia kurda, Hadia Yousef, dijo a The Associated Press que los combatientes del YPG no han huido del lugar pero han evacuado a civiles debido a “masacres”. Añadió que perduran los combates en la ciudad.

Othman Sheikh Issa, un dirigente de Afrin, dijo en conferencia de prensa el domingo que ahora los kurdos se volcarán a la “guerra de guerrillas” contra “la ocupación turca”.

“Nuestros combatientes convertirán esta ciudad en una pesadilla para los ocupantes”, expresó.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización basada en Gran Bretaña, dijo que las fuerzas respaldadas por Turquía han tomado la mitad de la ciudad pero que fieros combates continúan.

El Observatorio agregó que unas 200.000 personas han huido de Afrin en días recientes debido a los intensos bombardeos, incluso adentrándose en territorio cercano controlado por las fuerzas sirias. La televisión estatal siria transmitió imágenes de un éxodo de vehículos y gente a pie, huyendo de Afrin. Erdogan prometió que los habitantes de Afrin regresarán.

En Twitter, el ejército turco dijo que sus efectivos están peinando el terreno en busca de minas y bombas ocultas.