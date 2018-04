Autoridades de Panamá y Colombia decomisan paquetes de droga

Panamá.- El Ministerio Público de Panamá (MP) informó hoy de que un navío al que se le decomisaron 218 paquetes de droga en las costas de la comunidad de Mamitupu en la comarca Guna Yala, fue retenida en Colombia y a sus 3 tripulantes les imputaron cargos por porte, transporte y distribución de estupefacientes.

En la audiencia de imputación de cargos realizada este lunes por el Juez de Control de Garantías del Municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia, en Colombia, el MP compartió información del hallazgo de esta droga en Guna Yala y de las actuaciones de la fiscalía antidrogas de esta comarca y la ciudad caribeña de Colón.

El pasado fin de semana, la fiscalía antidrogas de Colón y Guna Yala, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, incautó 218 paquetes de droga en las aguas de comarca de Guna Yala, en el litoral Caribe limítrofe con Colombia.

Este operativo contó con apoyo de unidades de la Armada Nacional de Colombia (ANC).

La lancha rápida, que arrojó los bultos de droga al mar y estaba siendo perseguida por un avión de la armada colombiana, logró darse a la fuga y regresó a aguas territoriales de Colombia, donde fue retenida, señala un comunicado del Ministerio Público de Panamá.

En la audiencia en Colombia, además de imputar cargos a los 3 ciudadanos, no identificados y cuya nacionalidad no se precisa, se les aplicó prisión domiciliaria como medida de aseguramiento tomando en cuenta que no presentaban antecedentes delictivos, detalló la entidad investigadora.