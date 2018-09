"Mientras haya mujeres hermosas, habrá violaciones"

Filipinas.- Quien está siendo duramente criticado por sus declaraciones, al catalogarlo como machista, es el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien quedó evidenciado en un video en el cual dice que “mientras haya mujeres hermosas, habrá más casos de violación”.

Esto mientras, de acuerdo a Crónica, se encontraba hablando con la prensa sobre su ciudad natal Dávao, ubicada en la isla filipina de Mindanao, donde lamentablemente se registraron 42 violaciones a mujeres en el segundo semestre del 2018, 10 más que las de Filipinas, la capital.

El presidente de Filipinas causó polémica con sus declaraciones. Foto: EFE

Dijeron que Dávao tuvo muchos casos de violación. Mientras haya muchas mujeres hermosas, también habrá más casos de violación.

"¿Quién acepta hacerlo en la primera solicitud? ¿Lo permitirá la mujer? No", aseguró el presidente, explicando que, "incluso dentro del cine, ella lo apartará,y le dirá: 'No, no lo hagas'". "Nadie acepta hacerlo en la primera cita. Eso es violación", agregó.

Rápidamente estas declaraciones han causado revuelo en redes, incluso un movimiento por los derechos de las mujeres en el país asiático, Babae Ako, condenó las palabras del mandatario, afirmando que “hay una violación porque hay un violador, no por algo sobre la víctima”.

Cabe destacar que Filipinas es uno de los pocos que mantiene la pena de muerte como condena máxima para violadores, criminales y narcotraficantes.