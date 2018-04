Llamó al 911 para denunciar a su hijo pero termina muerto

En redes sociales se logró compartir el audio de una llamada al 911 en 911 de Brownsville, Texas, donde una madre estaba casi al punto de la desesperación, ya que su hijo la golpeó y tenía un cuchillo en la mano, y amenazó a los agentes que acudieron al rescate de la mujer.

Se cree que el hijo estaba bajo el influjo de las drogas.

El agresor dijo que no se detendría por nada para matar a la madre; fue identificado como Luis Yair Álvarez de 22 años, y se cree que el episodio de violencia se presentó debido a que el joven estaba bajo el influjo de las drogas.

Cuando su madre trató de llamar al 911, el hombre le arrebató el teléfono y advirtió a la policía que no trataran de detenerlo, porque él los atacaría con una pistola y un cuchillo, y que sería mejor que lo mataran.

Foto: AP

El joven también pidió que lo mataran desde cierta distancia, ya que en caso de que los agentes se acercaran, él no dudaría en agredirlos, al llegar los policía le pidieron tirar al suelo el cuchillo y entregarse, pero este no hizo caso y caminó hacia ellos amenazándolos con el cuchillo, según relata el portal Puente Libre.

En la llamada le piden a la madre que se aleje de su hijo y ella entre llanto dice que no puede y que no quiere que lo maten, en la última parte del video ella deja de atender a la operadora y súplica entre gritos que no dañen a su hijo.