300 heridos tras derrumbe de malecón en concierto de España

Madrid, (AFP) - Más de 300 personas resultaron heridas, nueve de gravedad, al hundirse una plataforma en pleno festival de música en la ciudad gallega de Vigo, un accidente que generó escenas de pánico y cuyas causas investigaban este lunes las autoridades locales.

Poco antes de la medianoche del domingo, un muelle de madera y hormigón ubicado al borde del mar se derrumbó de golpe cuando se encontraba repleto de espectadores, que acudían a ver el festival gratuito O Marisquiño en la ciudad costera del noroeste de España.

El muelle de madera que se derrumbó. Foto. AP

Al quebrarse el muelle, de unos 30 metros de largo y 10 de ancho, las personas cayeron amontonándose unas sobre otras, mientras otros acabaron en el agua, generando momentos de pánico.

La policía y los servicios de emergencia se movilizaron para "sacar a los chicos y chicas muy rápidamente", indicó a la televisión pública TVE el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En total, 316 personas heridas "fueron atendidas en los distintos dispositivos asistenciales", señaló el gobierno regional de Galicia en un comunicado.

"De ellos, en este momento ingresados tenemos a nueve, de los que consideramos que no hay riesgo vital, pero tienen carácter de gravedad, por fracturas, traumatismos craneoencefálicos, por neumotórax", precisó Jesús Vázquez Almuíña, consejero de Sanidad de Galicia, detallando que de ellos dos son menores de edad.

Algunas personas cayeron al agua. Foto: AP

Gran pare de los afectados sufrieron heridas leves, como contusiones, señaló el encargado de sanidad regional.

Las autoridades se congratularon de que no se produjera ninguna víctima mortal. "Con el derrumbe y el desplome que hubo, pudo haber sido un accidente mucho más grave", subrayó el alcalde Caballero.

"Metimos buzos, una cámara térmica, porque yo estaba preocupado que alguien hubiese quedado atrapado allí abajo", pero "afortunadamente" no fue el caso, apuntó Caballero.

Testigos y víctimas narraron a los medios locales los instantes de desesperación vividos.

Así quedó la plataforma luego de desplomarse. Foto: AP

"El suelo bajó como un ascensor. Fue cuestión de cinco segundos. Se partió y caímos todos. La gente me caía encima. Me costaba salir. Intentaba salir y patinaba, mi pie quedó atascado, dentro del agua. Conseguí sacarlo. Un chico me dio la mano y salí", contó Aitana Alonso al diario Faro de Vigo.

"Tenía gente debajo, gritando que no podía salir. Yo me agobié muchísimo. Pensé que no salía. Lo intentaba y caía abajo otra vez", agregó.

"No toqué agua porque había mucha más gente debajo. Tengo un golpe en la cabeza y en la pierna. Me di en el cemento al caer", relató al diario otra joven, de 16 años, que no fue identificada.

El Faro de Vigo indicó que según los testimonios, el muelle cedió durante la primera canción del concierto del rapero Rels B, quien pidió saltar a la multitud.

En su cuenta de Twitter, el cantante mallorquín lamentó "muchísimo lo ocurrido". "Mucha fuerza para todos los heridos en el Marisquiño", escribió.

Mucha fuerza para todos los heridos en el Marisquiño si no encontrais a alguien hay un puesto d ayuda en la Plaza de la Estrella sentimos muchisimo lo ocurrido... — Rels B // Flakk Daniel (@skinnyflakk) 12 de agosto de 2018

Los organizadores del festival, que se define como el mayor de cultura urbana en el sur de Europa, aseguraron en un comunicado que los conciertos "cumplían las condiciones de seguridad requeridas por la legislación".

Las autoridades se abocaban este lunes a investigar las causas de lo sucedido.

"Puede ser por exceso de peso, exceso de aforo", indicó a TVE el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique César López Veiga, quien dijo que se hará un "estudio pericial" para determinar las razones del accidente.

"La impresión apunta a algún tipo de fallo estructural, porque la parte superior tiene madera, pero lo que extraña es el hormigón", que también cedió, añadió López Veiga.

"Mi solidaridad con los heridos en el festival îOMarisquiño en Vigo, a quienes deseo una rápida recuperación, y mi reconocimiento a los servicios de emergencia", tuiteó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.