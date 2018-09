Lo peor que le puede pasar a una madre es no saber el paradero de su hijo o peor aun que le digan que esta muerto, ahora que le pasen las dos situaciones es para destrozar su corazón, pero que después le digan que no falleció, y siguen sin saber de él, es un sentimiento de dolor indescriptible.

La confusión y desesperación de no saber donde esta su hijo se apodera de Angela Winters, ya que la oficina forense de que la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles le dijo por error que su hijo había muerto.

Adam Buckley, de 27 años de edad, desapareció en junio pasado, cuando fue a averiguar al lugar donde el joven vivía, el casero le dijo que solo vio que empacó una mochila y se fue sin despedirse.

Según lo publicado por CBSLA, el mes pasado la madre del joven recibió una llamada del forense, en la cual le informaron que un cuerpo, que había sido calcinado y estaba imposible de reconocer, había sido identificado como su hijo.

Sin embargo, cuando la familia se disponía a darle el último adiós a Adam, una segunda llamada de la oficina del forense le explicó que habían cometido un error.

Esta noticia dejó muy confundida a la señora Winters, quien no está tranquila debido a que informó que su hijo padece de esquizofrenia y que está preocupada porque es posible que su hijo haya dejado de tomar sus medicamentos.

No puedo dormir, ni comer… Lo único que quiero ahora es encontrar a mi hijo, indicó.

“Al principio estaba horrorizada porque me dijeron que él había sido asesinado. Ahora, aunque la noticia (de que no murió) me alivió me encuentro en un estado de mucha confusión”.

Presuntamente Adam fue detenido en Torrance por deambular por las calles y fue transferido a un centro en Los Ángeles, donde le dieron de alta hace días. Hasta el momento no hay pistas de su paradero.