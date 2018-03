"Lo siento, te quiero, he sido yo", madrastra de Gabriel

España.- La implacable búsqueda ha terminado, el cuerpo de Gabriel ha sido encontrado en la cajuela del coche de su madrastra. Ana Julia, quien siempre ha profesado amor al padre del pequeño, confesó su crimen.

Las palabras de quien fuera la madrastra de Gabriel refuerzan la hipótesis de su culpabilidad tras el hallazgo del cuerpo del niño en su maletero.

Foto: EFE

Durante su detención, la mujer se quebró y dijo “ lo siento, te quiero, he sido yo”, esas fueron sus palabras a decir de los vecinos.

Según las autoridades, Ana Julia fue a un pozo del cual tomó el cuerpo de el niño y regresó a su casa, donde fue detenida.

Padres de Gabriel. Foto: EFE

Testigos relataron para la TVE la escena, señalan que seis patrullas pararon a la mujer, quien al salir de la unidad comenzó a llorar y dijo “Yo no he sido, yo no he sido”. La madrastra de Gabriel era la principal sospechosa, pero el cuerpo del pequeño en su vehículo terminó con el caso.

El pequeño Gabriel se encontraba tapado con mantas y tras el hallazgo Ana Julia fue esposada y detenida.

Desaparición

El pequeño de tan solo ocho años se encontraba desparecido desde el día 27 de febrero, en el pueblo de Las Hortichuelas, en la zona de en Níjar (Almería). El menor se encontraba de visita junto a su padre y la pareja de éste en la casa de la abuela paterna.

Ana Julia. Foto: Facebook

El niño fue visto por última vez con vida cuando se disponía a partir hacía la casa de unos primos que vivían a tan solo 100 metros del hogar en que se encontraba.