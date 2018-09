Despiden a empleada que se negó a tomar un pedido en inglés

Alexandria Montgomery dice que quería una quesadilla de un conocido restaurante en Hialeah el miércoles por la noche. Pero ella no solo se quedó con hambre. También quedó preguntándose sobre su lugar en el sur de Florida.

Montgomery dijo que no podía hacer su pedido en el intercomunicador porque no podía comprender lo que el empleado estaba diciendo. Esperaba poder comunicar su orden cara a cara en la ventana. Pero el video del teléfono celular que grabó Alexandria muestra que las cosas no mejoraron.

Hay autos allí", dijo el empleado, mientras Montgomery y un amigo estaban sentados en la ventana. "Nadie aquí habla inglés, dijo Montgomery incrédulo.

"Entonces, ¿no puedes aceptar mi pedido? ¿No entiendes lo que estoy diciendo? ", dijo en la grabación.

Montgomery grabó el video del teléfono celular en el restaurante en Hialeah en East 9th Street. La interacción en la ventanilla de Drive-Thru duró varios minutos y Montgomery dijo que una cosa que la sacudió fue cuando el empleado le cerró la ventana.

"Eso fue muy grosero porque le dije que no me movería hasta que tomara mi pedido", le dijo Montgomery a los medios locales. Después de cerrar la ventana, Montgomery se frustra.

"Estoy tratando de ordenar y ella me dice que no puedo ordenar porque no hablo inglés. ¿Quién está equivocado? ¿Qué hice mal? ", dijo en el video. En un momento dado, la empleada parece decir que no puede entenderla y que la tienda está en Hialeah.

"Eso no significa nada - '¡Porque esto es Hialeah!' ¡Esto es América! "Se escucha a Montgomery decir en el video.

Montgomery publicó el video en Facebook y recibió mucha atención. Ella siguió con el gerente de la tienda y dijo que recibió una disculpa.

"Quiero que esto salga para que las personas puedan conocer y estar al tanto de situaciones como esta, para que no vuelva a suceder", dijo.