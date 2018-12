Despiden a maestra que dijo a alumnos que Santa Claus no existe

Una maestra de primaria fue despedida de su trabajo tras revelar a sus alumnos de 6 y 7 años que Santa Claus no existe.

La maestra suplente de la escuela primaria "Cedar Hill" en Nueva Jersey, Estados Unidos, fue despedida tras revelar la verdadera historia sobre Santa Claus. Los padres de los pequeños quedaron impactados luego de ver la cara de desilusión de sus hijos.

"Ella les dijo que los renos no pueden volar y que los elfos no son reales. Ni siquiera se detuvo allí, también les contó la historia sobre el Ratón de los Dientes y el Conejo de Pascua. Les dijo que la magia no existe", escribió en Facebook Lisa Simek, mamá de la niña Emilia.

La maestra fue despedida tras revelar la verdadera historia de Santa Claus. Foto Ilustrativa/Pixabay

"Por favor, no hagan comentarios negativos sobre la maestra. No conocemos su situación y perspectiva, y no importa cuán desafortunada sea la situación, todos debemos aprender de esto. La magia navideña es real y se muestra a través de actos de bondad, amor, positividad y gracia para los seres queridos y extraños. Moraleja de la historia: sólo sé amable", prosiguió Lisa Simek en su perfil.

El director de la institución, Michael Raj, envió una carta a los papás de los 22 alumnos luego del incidente, ocurrido el pasado 29 de noviembre, y explicó que, como padre de cuatro hijos, entiende la "naturaleza sensible" del tema.

Me dolió en el corazón porque mi hija se ilusiona mucho con el espíritu de la Navidad y Santa Claus, contó la mamá de la niña Adriana.

Hasta el momento no se sabe si la maestra, de quien no trascendió el nombre, podrá volver a dar clases en el distrito de Montville. Muchas personas en Twitter se solidarizaron con los padres.