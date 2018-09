Autora de 'Cómo asesinar a tu marido' es acusada de matar a esposo

Su especialidad son las novelas románticas y sensuales, con las que ha hecho soñar a muchas mujeres. Pero el capítulo más sorprendente que ha escrito Nancy Crampton-Brophy en su vida involucra el homicidio de su marido.

La autora de libros como "The Wrong Husband", "Hell on the Heart" y "The Girl Most Likely To" fue arrestada esta semana por asesinar al chef Daniel C. Brophy, con quien estuvo casada 27 años.

El Departamento de Policía de Portland informó que la escritora, de 68 años, disparó a su marido en las instalaciones del Instituto Culinario de Oregon, donde él daba clases de cocina.

"La investigación comenzó el sábado 2 de junio de 2018 a las 8:30 horas, cuando oficiales del Distrito Central respondieron al reporte de un tiroteo que dejó a una persona herida en el Instituto, localizado en el 1701 de la calle Southwest Jefferson", informaron las autoridades.

Al llegar al lugar del incidente, personal médico trató de reanimar a Daniel, pero ya era demasiado tarde.

De acuerdo con la revista People, tras el fallecimiento de su marido, la escritora, de 68 años, puso un mensaje en su cuenta de Facebook.

Tengo noticias tristes para mis amigos y familiares. Mi esposo y mejor amigo, el chef Dan Brophy, fue asesinado la mañana de ayer.

"Para quienes son muy allegados a mí y piensen que esta noticia ameritaba una llamada telefónica, tienen razón, pero en este momento estoy tratando de encontrarle sentido a todo esto", escribió.

En su sitio de internet, la escritora define su matrimonio con "altas y bajas", pero "con más momentos buenos que malos".

"No puedo decirles cuándo me enamoré de mi esposo, pero sí recuerdo el momento en que decidí casarme con él. Estaba en el baño, en una tina enorme. Esperaba que se me uniera, pero se estaba tardando, así que le grité: '¿Ya vienes?'.

"Su respuesta me convenció de que era el indicado. 'Sí, pero te estoy preparando unos aperitivos'. ¿Se imaginan pasar el resto de tu vida con un hombre así?".

Bueno, pues lo cierto es que cumplió con aquello de "hasta que la muerte los separe".

Nancy fue acusada del asesinato y de la posesión ilegal de una arma de fuego tras su comparecencia en la corte, el jueves pasado.

Quienes la conocían, especialmente si eran cercanos, están devastados, dijo Anna Brentwood, amiga de la pareja, al diario The Oregonian.

"Esperamos que la policía esté equivocada".