Detienen a hombre que agredió brutalmente a mujer por defenderse de acoso

PARIS (AP) - La policía francesa dijo que un hombre sospechoso de abofetear brutalmente a una mujer de 22 años el mes pasado cerca de un café de París fue arrestado.

La prefectura de la policía de París dijo a The Associated Press el martes que el sospechoso, cuya identidad no fue revelada, fue arrestado el lunes.

Un funcionario judicial confirmó el arresto a AP, y agregó que el sospechoso seguía bajo custodia.

La víctima, Marie Laguerre, se convirtió en un símbolo de acoso sexual en las calles de Francia después de que publicara en las redes sociales un video que se hizo viral de cuando un hombre la golpeó en el este de París. Las cámaras de vigilancia registraron el encuentro violento después de que ella le dijo al hombre que se callara por hacerle sonidos obscenos.

Según los medios franceses, el sospechoso había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico en un hospital de París.