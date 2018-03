Tirador de Orlando buscaba disparar dentro de Disney World

Orlando, Florida.- El tirador del club nocturno Orlando intentó atacar el complejo comercial y de entretenimiento de Disney World escondiendo un arma en una carriola pero se asustó por la policía y eligió el club gay como su objetivo, dijeron el miércoles los fiscales.

Foto: AP

Los fiscales revelaron esos detalles durante sus alegatos finales en el juicio de Noor Salman, la viuda del tirador nocturno de Pulse, Omar Mateen. Salman, de 31 años, está acusada de ayudar a su esposo en el ataque que mató a 49 personas en 2016. Está acusada de obstrucción y proporcionar apoyo material a una organización terrorista y enfrenta cadena perpetua si es declarada culpable.

"Los pasos del acusado no tienen que ser iguales a los de su esposo", dijo la asistente del fiscal federal, Sara Sweeney, a los miembros del jurado.

Los miembros del jurado comenzaron sus deliberaciones el miércoles por la tarde.

Los abogados defensores describieron a Salman como una mujer sencilla con un coeficiente de inteligencia bajo que fue abusada por su esposo y que no conocía sus planes porque le ocultó gran parte de su vida.

Foto: AP

El abogado Charles Swift dijo que no había forma de que Salman supiera que Mateen atacaría a Pulse porque no sabía que atacaría la discoteca hasta esa noche, después de que fue al complejo de Disney Springs.

Es un asesinato horrible, aleatorio e insensato por parte de un monstruo. Pero no fue planeado de antemano. La importancia de este caso es que si él no supiera, ella no podría saberlo.

Foto: AP

Dijo que la confesión de Salman fue coaccionada y que la firmó porque estaba cansada y temía perder a su pequeño hijo.

La declaración decía en parte que "los últimos dos años, Omar me habló sobre Jihad". Swift dijo que Salman no era una extremista, y por lo tanto no era capaz de tal discusión.

Todavía mira Hello Kitty y novelas románticas.

Foto: AP

Los fiscales dijeron que Salman y Mateen visitaron a Disney en los días previos al ataque.

Sweeney mostró video de vigilancia del complejo de Disney Springs que capturó a Mateen caminando cerca del club House of Blues en las horas previas al ataque de Pulse. En él, mira hacia atrás a los oficiales de policía que se encuentran cerca antes de decidir irse.

Tenía que elegir un nuevo objetivo.

Foto: Departamento de Policía de Orlando

Sweeney dijo que Salman "a sabiendas se involucró en una conducta engañosa" cuando habló con el FBI en las horas posteriores al ataque.

Los fiscales dijeron que ella afirmó que su esposo no usó internet en su casa, pero lo hizo. También le dijo a los investigadores que Mateen había desactivado su cuenta de Facebook en 2013, pero los investigadores descubrieron que tenía una cuenta hasta el mes del tiroteo y era amigo de su esposa. Ella dijo que su esposo solo tenía una pistola cuando tenía tres, y que no se radicalizó a pesar de que los fiscales dijeron que pasó tiempo mirando videos de decapitaciones y mirando los sitios del grupo de Estado Islámico.

Foto: AP

Mateen, que había jurado lealtad al grupo Estado Islámico, fue asesinado por la policía en las horas posteriores al tiroteo de Pulse.

Sweeney también dijo que Mateen había comprado una carriola y una muñeca de bebé en Walmart el 11 de junio, un día antes del ataque, y tenía un plan para esconder un arma en la carriola mientras iba a Disney.

Swift llevó al jurado durante las horas de la vida de Salman antes del ataque. Llamó a un amigo y su tío en California, diciendo que venía de visita y que Mateen se uniría a ellos.

Foto: AP

Ella habló con sus suegros, comió en Applebee's y envió un mensaje de texto a Mateen. Él no respondió. Más tarde revisó Facebook, leyó un libro y luego envió un mensaje de texto a Mateen nuevamente.

"Sabes que trabajas mañana", escribió.

Él respondió: "¿Sabes lo que pasó?"

Ella escribió, "¿Qué pasó?"

Luego envió su último texto: "Te amo cariño".

Swift dijo: "Una persona sabe lo que sucedió en esto, y una persona no".