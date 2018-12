"Era tonto como una roca": Insulta Trump a exsecretario de Estado

Washingtong.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su exsecretario de Estado Rex Tillerson, en aparente respuesta a las declaraciones del ex funcionario sobre algunos malos hábitos del republicano en la Casa Blanca.



"Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su antecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria. Era tonto como una roca y no podía deshacerme de él lo suficientemente rápido. Él era perezoso como el infierno. ¡Ahora es un juego de pelota completamente nuevo, gran espíritu en el Departamento de Estado", escribió el Mandatario en Twitter.

Donald Trump/Foto: AP

El ex secretario de Estado, quien mientras estaba en el cargo, según se informa, calificó al Presidente de imbécil, además de que no negó los reportes, expuso recientemente algunas de sus reflexiones en una entrevista con Bob Schieffer en la cadenas CBS News en Houston.

(Es) bastante indisciplinado, no le gusta leer", declaró Tillerson, añadiendo que trató en varias ocasiones hacer cosas ilegales.

Asimismo, aunque no se se refirió al Mandatario de manera despectiva, sugirió que no era exactamente un erudito, o incluso simplemente un líder estable.

Donald Trump/Foto: AP

Lo que fue un reto para mí , proviniendo de la disciplinada y altamente orientada a los procesos de la corporación ExxonMobil", indicó el ex funcionario estadounidense.

"(Fui) a trabajar para un hombre que es bastante indisciplinado, no le gusta leer, no lee informes, no le gusta entrar en los detalles de muchas cosas, sino que simplemente dice: 'Esto es lo que creo"", añadió en la entrevista.