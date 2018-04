Trump niega estar "forzando" la renegociación del TLCAN

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó hoy que haya una "marco temporal" y que esté "forzando" el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, a la vez que afirmó que están "bastante cerca" de un acuerdo.

"No tengo un marco temporal (para el TLCAN). Sigo leyendo en los medios de noticias falsas que lo estamos forzando, no lo estamos forzando", afirmó Trump en unas breves declaraciones al comienzo de una reunión en la Casa Blanca sobre comercio y agricultura.

Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin (...) Estamos bastante cerca de un acuerdo, podría ser en dos semanas, tres meses o cinco meses, no me importa, agregó el mandatario estadounidense.