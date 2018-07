Trump quiere "arreglar" el comercio mundial: Kudlow

Washington (EFE).- El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow afirmó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un firme defensor del libre comercio y que su imposición de aranceles responde a que quiere "arreglar" el sistema de comercio internacional mundial, el cual, según dijo, "está roto".

"No culpemos al presidente Trump. Él heredó un sistema de comercio internacional completamente roto, incluida la OMC, y está intentando arreglarlo", declaró Kudlow en el programa "State of the Union", de la cadena CNN.

El asesor aseguró que, en realidad, el mandatario es partidario del libre comercio, por lo que adoptar una política proteccionista, tal y como ha hecho, es algo "duro" para él.

"No quiere ni aranceles, ni barreras no arancelarias, ni subsidios. Ese es su objetivo", dijo.

El pasado marzo, el Gobierno estadounidense inició una guerra comercial con casi todo el mundo al imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

Kudlow defendió que la aplicación de gravámenes es positiva si persigue "un buen fin, como con China", que, según dijo, es uno de los países que han impedido que la Organización Mundial de Comercio (OMC) resulte efectiva.

Las dos baterías de aranceles impuestas a China por el momento, por valor de 34.000 y 200.000 millones de dólares, respectivamente, han llevado a Pekín a presentar sendas denuncias oficiales ante la OMC.

Además, ante las protestas del sector agrícola estadounidense, que es el que más se puede ver afectado por este intercambio de golpes arancelarios entre los dos gigantes económicos, el presidente anunció el pasado martes ayudas a este sector por valor de 12.000 millones de dólares.