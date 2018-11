Dice Trump que es "buen momento" para reunirse con Putin

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la cumbre del G20 en Argentina este fin de semana será un "muy buen momento" para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Probablemente me reuniré con el presidente Putin. No hemos cancelado esa reunión. Estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, en medio de dudas sobre este encuentro por la tensión entre Moscú y Kiev.

La toma rusa de tres buques militares ucranianos, el domingo frente a las costas de Crimea, amenaza con ensombrecer la cita de los principales líderes mundiales, que se desarrollará este viernes y sábado en Buenos Aires.

Donald Trump. Foto: AP

El incidente centró la atención internacional en el prolongado conflicto en la antigua república soviética, en la que Rusia apoya a los insurgentes en el este y controla completamente la península ucraniana de Crimea en el sur.

Trump había amenazado esta semana con cancelar su encuentro con Putin al margen de la cumbre.

"Voy a recibir un informe completo en el avión sobre lo que sucederá con respecto a eso, ya que eso determinará lo que vamos a hacer", dijo Trump, considerando las conversaciones con el presidente ruso como "muy importantes".

Vladimir Putin. Foto: AP

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho antes a periodistas que la reunión comenzaría alrededor del mediodía del sábado con "breves conversaciones entre los líderes", seguidas de intercambios entre ambos países que podrían durar alrededor de una hora.

Necesitamos pensar en cómo comenzar a hablar sobre los temas de las relaciones bilaterales, los temas de seguridad estratégica y desarme y los conflictos regionales, dijo Peskov.

"No tenemos que estar de acuerdo en todos los temas y, es más, eso puede ser imposible, pero necesitamos hablar. Eso no solo interesa a nuestros dos países, sino a todo el mundo".