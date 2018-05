Doctora decapita accidentalmente a bebé durante parto

Escocia.- Una doctora esta acusada de cometer una negligencia médica. La especialista decapitó accidentalmente a un bebé dentro del útero de su madre durante el parto.

El lamentablemente hecho ocurrió en Dundee (Escocia), cuando la doctora decidió no realizarle a la madre una cesárea, y optó por realizar un parto vaginal.

El pequeño era prematuro. Pesé a que su madre no había dilatado más de 3 centímetros, la experta decidió realizarle un parto vaginal. Pidiéndole a la paciente que la ayudara a empujar al bebé mientras ella practicaba una técnica en que se aplicaba la tracción en las piernas, indicó el diario The Independent.

Tras la mala práctica, la cabecita del bebé se desprendió de la otra parte del cuerpo. La cabeza quedó inmóvil dentro del útero de su madre.

Los médicos al observar lo que había ocurrido tuvieron que realizar de emergencia una cesárea para retirar la cabeza del interior de la mujer, señaló The Independent.

Luego de la cesárea los doctores unieron el cuerpo del bebé para que la madre lo pudiera observar.

"Nadie me explicó qué pasaba. Había mucha gente hablando, pero nadie me miró a los ojos y me dijo qué pasaba", señaló la madre.