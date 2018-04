Secuestro de periodistas es "problema del mundo": Lenín Moreno

Quito.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró hoy que el secuestro de un equipo periodístico del diario El Comercio, hace dieciséis días en la frontera con Colombia, es un asunto que no sólo atañe a su país sino que es "un problema del mundo".

Este "no es un problema de Ecuador, es un problema del mundo" y por tanto debe resolverse en conjunto, sostuvo Moreno durante una reunión en el Palacio de Gobierno con el cuerpo diplomático acreditado en el país, informó la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

Lenín Moreno. Foto: EFE.

El mandatario, que en mayo próximo cumplirá un año en el poder, lamentó que el conflicto armado que ha afectado desde hace mucho tiempo al territorio de su vecina Colombia, se haya acercado en los últimos meses a Ecuador.

"El asunto es extremadamente delicado, ustedes lo conocen. El hermano país de Colombia ha vivido un conflicto armado desde hace muchísimo rato, con muchísimas muertes, con extorsiones, con secuestros, con bandalaje, con narcoterrorismo, etcétera, que lastimosamente a mediados del período que he cumplido hasta el momento, se fue acercando hacia el Ecuador", dijo.

Explicó que, a su parecer, el anterior Gobierno de su excorreligionario Rafael Correa (2007-2017), fue permisivo con el narcotráfico.

"Pienso que en el período anterior se practicó excesiva permisividad. Claro, vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio", remarcó Moreno al explicar su decisión de combatir la criminalidad en la zona fronteriza.

Lenín Moreno. Foto: AP/Dolores Ochoa

El Gobierno, dijo, dispuso el desplazamiento de 12 mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía para la custodia de la zona fronteriza y para luchar contra el narcotráfico.

Pero, remarcó el gobernante, "si es que no marchamos juntos, si es que no pensamos el uno en el otro, no vamos a ninguna parte".

La respuesta al combate al narcotráfico y a la delincuencia ha sido "dura" y ahora tenemos a tres ecuatorianos plagiados por "criminales", añadió Moreno.

"Estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos", pero se espera que "estos seres (los criminales) se conduelan de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo que los necesitan de vuelta y que los quieren vivos y que los quieren íntegros, física y espiritualmente", puntualizó.

Lenín Moreno. Foto: AFP.

Por ello, volvió a invocar la colaboración de los países que tienen experiencia en situaciones como esta y "el apoyo de las grandes potencias" para resolver este asunto del secuestro del equipo de prensa.

El Gobierno de Ecuador dijo hoy que verifica la información que circula en medios de prensa colombianos y ecuatorianos sobre la supuesta muerte del equipo periodístico.