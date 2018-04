Andrew Hogan, el hombre que logró capturar a El Chapo

La segunda captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, en la ciudad costera de Mazatlán, Sinaloa, es tal vez uno de los operativos de cooperación entre fuerzas de seguridad de gobiernos internacionales más resonados en el mundo.

Y ahora, un exagente de la DEA que participó de primera mano en esta táctica de aprehensión contra uno de los narcotraficantes más buscado de la última década, ha decidido escribir un libro en cuál relata al mundo la cacería de dos años en la que formó parte para llegar hasta el cabecilla del mundialmente conocido y temido Cártel de Sinaloa.

Foto: AFP

Andrew Hogan, un hombre originario de una pequeña ciudad del estado de Kansas (EU), era tan solo un adolescente con sueños de convertirse en futbolista en la universidad, cuando el legendario primer escape de prisión de El Chapo en 2001 tomaba por sorpresa al gobierno mexicano y al mundo.

Jamás imaginó aquel niño que, trece años después de la escandalosa fuga del reo, se encontraría a si mismo viviendo junto con su familia en la Ciudad de México, dedicándose a rastrear durante 7 años al capo como elemento infiltrado de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), junto con el Cuerpo de Infantería de la Marina Armada de México (Semar).

Foto: AP

Durante una entrevista con el show de televisión TODAY, y en su libro titulado Cazando a El Chapo, Andrew Hogan relata detalle a detalle cómo la metódica búsqueda por capturar al poderoso capo lo llevó incluso a infiltrarse dentro del mismo Cártel que la justicia internacional buscaba desmantelar.

Foto: Centro Federal de Readaptación (EU)

La historia excede a un solo hombre, se trata de dos naciones unidas que lograron alcanzar un objetivo que muchos pensaron era algo imposible, relata Hogan en su texto.

Trabajé junto a investigadores del Departamento de Seguridad Interior [de Estados Unidos], así comenzamos a interceptar a miembros del círculo íntimo de ‘El Chapo’, desmantelando capas dentro de un sofisticado sistema de comunicación.

Foto: Captura de video/ TODAY

Fue asi como el 22 de febrero de 2014, en el cuarto piso del condominio “Miramar”, ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, gracias al rastreo del asistente personal del narco, pudieron las autoridades federales y americanas dar con la ubicación y posterior captura de El Chapo.

Escuché por unos de los radios a uno de los marinos mexicanos decir: ‘Lo tenemos, tenemos al objetivo'.

Foto: Archivo AP

El hombre pasa a describir el suceso a manera casi cinematográfica en su obra, delineando a detalle cómo al entrar en la habitación se percato de una gorra de béisbol negra del narco dentro del closet del delincuente, y decidió cogerla a manero de souvenir por el logro de su equipo.

También comparte el momento en que, con su rostro cubierto por un pasamontañas negro, se colocó cara a cara con Guzmán Loera y sus primera palabras hacia él fueron ‘¿Qué pasa Chapo?'.

Me sorprendió la forma en que vivía […] Casi no se dio ningún lujo: las mismas mesas y sillas de plástico en todas las casas de seguridad que fueron diseñadas de la misma manera.

Una par de años después el Joaquín El Chapo Guzmán escaparía una vez más de las manos de las autoridades, para finalmente ser recapturado en el operativo "Cisne Negro", en unos minutos la casa donde se resguardaba en la ciudad de Los Mochis, el 8 de enero de 2016.

Foto: EFE

Posteriormente exlíder de la organización criminal sinaloense sería extraditado a los Estados Unidos el 19 de enero del 2017 para ser procesado por las autoridades americanas.

La entrevista exclusiva de Hogan con la periodista Samantha Guthrie, será transmitida el próximo domingo durante la emisión matutina del programa TODAY de la cadena estadounidense ABC.

También la historia puede ser encontrada en el libro Hunting El Chapo: The Inside Story of the American Lawman Who Captured the World's Most-Wanted Drug Lord (Cazando a El Chapo: La historia interna del justiciero americano que capturó al capo más buscado del mundo).