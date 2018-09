El profesor de inglés pobre convertido en multimillonario

Pekín.- Jack Ma, un exprofesor de inglés, se convirtió en el empresario chino más emblemático al transformar su grupo Alibaba en un mastodonte del comercio en línea, cuya presidencia deja tras haber liderado un proceso de diversificación.

El Presidente de Togo, Faure Gnassingbé en un recorrido por consorcio Alibaba. Foto: AFP



No es el fin de una época, "sino el comercio de una era", aseguró Ma el viernes a The New York Times al anunciar que dejará la presidencia de Alibaba, la empresa que cofundó en 1999.

Con 54 años a partir del lunes, el hombre más rico de China (tiene una fortuna de 40.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg) seguirá siendo consejero de la compañía pero se dedicará principalmente a actividades filantrópicas en educación.

Una "pasión" para este exprofesor de inglés procedente de una familia pobre de Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang (este).

Jack Ma. Foto: AFP

Jack Ma (cuyo nombre chino es Ma Yun) decidió abandonar su profesión de docente universitario tras descubrir internet y la posibilidad que ofrecía a las empresas de intercambiar sus bienes el línea.

Tras ser rechazado por unos inversores estadounidenses en 1999, Ma pidió 60.000 dólares prestados a unos amigos para lanzar Alibaba, que operaba desde un apartamento en Hangzhou.

La firma, cuya sede está todavía en la ciudad natal de Ma, permitía en un principio a las compañías venderse productos en línea entre sí, pero pronto se transformó en el mayor mercado digital al detalle de China.

Ma comprendió rápidamente el potencial de los teléfonos inteligentes y fue el pionero, con su servicio Alipay, del pago móvil electrónico, actualmente omnipresente en China, ganándose una reputación de visionario.

Con sus plataformas de venta en línea Taobao y Tmall, Alibaba controla en la actualidad alrededor del 60% del mercado chino del comercio al detalle en internet, según el gabiente eMarketer.

Un hombre admirado por sus empleados. Foto: AFP



Al contrario de las conservadoras empresas estatales o las firmas manufactureras que dominaban la economía china a inicios de los años 2000, Jack Ma defendió una incesante diversificación, inspirándose en los gigantes de Silicon Valley (Amazon, eBay y Google).

El despegue de las plataformas del comercio en línea de Alibaba obligó a eBay prácticamente a retirarse del mercado chino en 2006, dejando vía libre a su rival.

Por más que eBay sea un tiburón en el océano, nosotros somos un cocodrilo en el Yangtsé. Si nos enfrentamos en el océano, perderemos nosotros. Si es en el río, ganaremos nosotros, declaró entonces Ma.

Muy admirado por sus empleados, a menudo es comparado con Steve Jobs, el legendario cofundador de Apple, aunque su estilo es más relajado.

Adepto del tai chi, en 2017 apareció junto a estrellas de las artes marciales en una película que promocionaba esta gimnasia china. Y suele hacer referencia a los preceptos de este arte marcial como técnica de gestión y control.

Jack Ma se tomó la revancha de los inversores que lo rechazaron en 2014, cuando operó en Wall Street la mayor entrada en bolsa de la historia, recaudando 25.000 millones de dólares.

Ahora, aunque deja las riendas de la gestión, dice estar dispuesto a seguir aconsejando sobre la estrategia del grupo, en un momento en que la competencia en el comercio en línea en China se exacerba, el gobierno se pone firme con las finanzas en línea y el desarrollo internacional de Alibaba se frena.