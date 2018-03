No se dejen llevar por el discurso de Lamb: Trump

Moon Township, Pensilvania.- El presidente Donald Trump dijo el sábado por la noche a los votantes del oeste de Pensilvania que sus nuevas tarifas estaban salvando a la industria del acero y les instó a enviar un republicano a la Cámara para que pueda seguir produciendo ese tipo de resultados.

El presidente prestó su apoyo al republicano Rick Saccone en los días finales de unas elecciones especiales sorprendentemente competitivas fuera de Pittsburgh que podrían repercutir a nivel nacional antes de las elecciones legislativas de noviembre.

"Necesitamos a nuestro congresista Saccone", dijo Trump, sin ambages enmarcar la carrera como una puesta a punto de los esfuerzos del Partido Republicano para mantener su control de Capitol Hill. Alcanzar el modo campaña pico para sí mismo, revivió muchos de sus riffs favoritos de 2016 e incluso promocionó su lema 2020 planificado, "Keep America Great!"

Donald trump. Foto: AP.

Pero, advirtió el presidente, "solo podemos hacer eso si elegimos a personas que respaldarán nuestra agenda", instando reiteradamente a sus partidarios a que apoyen a Saccone y eviten la sorpresa del demócrata Conor Lamb en un distrito donde el presidente ganó un 20 por ciento puntos sobre Hillary Clinton.

"La gente de Pittsburgh no puede ser estafado por este tipo, Lamb", dijo Trump, desestimando los esfuerzos de Lamb para presentarse como un demócrata moderado. "Él nunca va a votar por nosotros". Él puede decir: 'Me encanta el presidente Trump'. ... No quiero conocerlo. Puede que me guste ".

Los demócratas necesitan cambiar 24 escaños ocupados por los republicanos para reclamar la mayoría de la Cámara. Una victoria en un distrito tan republicano fomentaría sus esperanzas y renovaría las preocupaciones de los republicanos por un mal noviembre.

Connor Lamb. Foto: Archivo AP.

Lamb, un veterano de la Marina de 33 años y ex fiscal, se ha posicionado a sí mismo como más representativo del distrito que Saccone, un legislador estatal de 60 años. Lamb promociona su currículum y declara que no votará por la líder de la Cámara Democrática, Nancy Pelosi, como líder del partido. También evita criticar a Trump.

Trump admitió que Lamb podría no respaldar a Pelosi, pero dijo que la mayoría de los Demócratas de la Cámara sí lo harán. Y si Pelosi estuviera a cargo de la Cámara, dijo Trump, Lamb simplemente "votaría por la línea del partido".

Mientras que Trump estaba supuestamente en Pensilvania por Saccone, el mitin se centró tanto en el presidente como en el candidato congresual de bajo rendimiento. El presidente recordó reiteradamente sobre su elección, cuando Pennsylvania ayudó a colocarlo en la cima después de décadas de aterrizar en la columna de los demócratas.

Foto: AP.

El presidente criticó a los demócratas por bloquear su muro fronterizo prometido desde hace tiempo y atacó a las llamadas ciudades santuario que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración. También pidió castigos más duros para los traficantes de drogas, incluida la pena de muerte, señalando a China y Singapur como modelos.

Trump continuó sus ataques contra la prensa, criticando la cobertura de los medios de su decisión de reunirse con el líder de Corea del Norte y quejándose de que no obtiene crédito por los logros. Destacó a Chuck Todd de NBC como un "hijo de puta dormido".

También se aseguró de que los trabajadores de esta región industrializada vean las nuevas tarifas de acero como "mi bebé", incluso cuando Lamb y Saccone han respaldado la medida. El decimoctavo Distrito Congresional de Pennsylvania tiene un estimado de 17,000 trabajadores del acero y casi 90,000 votantes de los hogares de los sindicatos.

"No a todos nuestros amigos en Wall Street les encanta, pero nos encanta", dijo Trump sobre las tarifas. Agregó que el liderazgo del partido de Lamb se opone a su política proteccionista. Dejó de lado el hecho de que la mayoría de los líderes de su propio partido se oponen también a los aranceles.

Foto: AP.

La aparición de Trump fue parte de un impulso de la Casa Blanca para ayudar a Saccone a evitar una derrota que alguna vez fue improbable. Las fuerzas nacionales republicanas podrían exceder $ 10 millones en gastos en la carrera, y el sábado fue la segunda visita reciente del presidente al área. Pero Trump se arriesgó a otra vergonzosa derrota después de respaldar al republicano Roy Moore en las elecciones del Senado de Alabama en diciembre pasado, solo para ver a Moore perder un escaño que su partido tenía desde 1997.

La elección especial de Pensilvania reemplazará al representante republicano Tim Murphy, quien renunció el año pasado en medio de revelaciones de una relación extramatrimonial en la que el legislador antiaborto instó a su amante a abortar cuando creía que estaba embarazada.

Rick Saccone. Foto: AP.

Murphy, un congresista de ocho periodos que tenía apoyo sindical, nunca tuvo una elección cerrada y no tuvo un candidato demócrata en sus últimas dos elecciones. Pero Saccone ha luchado con su propia recaudación de fondos, es un enemigo sindical y no ha llevado a cabo una campaña tan agresiva como la de Lamb, lo que generó críticas de los republicanos en Washington que discretamente admiten que Lamb es un candidato más fuerte.

Trump reconoció esas dinámicas, señalando que se hablaba de Lamb como un candidato guapo. Pero dijo que cree que es más atractivo, y agregó que Saccone "es guapo" también.

Por su parte, Saccone estaba encantado de contar con la ayuda del presidente.