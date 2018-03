Casa Blanca enfrenta más preguntas sobre pasado de Trump

Washington.- Perseguida por Rusia y acosada por conflictos internos, la Casa Blanca de Donald Trump también se ve cada vez más obligada a enfrentar las acusaciones del pasado del presidente, como una estrella de cine adulta, una ex modelo de Playboy y una concursante del antiguo Aprendiz casos.

En los tribunales, en las redes sociales y con las próximas entrevistas televisivas, estas mujeres están haciendo acusaciones sobre las hazañas sexuales pasadas de Trump. Y aunque las acusaciones anteriores no han descarrilado al hombre de negocios casado tres veces, ahora están surgiendo en el contexto del creciente movimiento #MeToo.

Donald Trump. Foto: AP

La Casa Blanca tiene poco que decir públicamente sobre las acusaciones, que es probable que sean más fuertes.

La ex modelo de Playboy Karen McDougal afirma que tuvo una aventura con Trump en 2006. Presentó una demanda en California esta semana buscando invalidar un acuerdo de confidencialidad con una compañía propietaria del periódico sensacionalista National Enquirer.

Este no es alguien que firmó un acuerdo de silencio y lo lamenta, dijo el abogado de McDougal, Peter Stris, el miércoles por la mañana en NBC. Este es alguien que fue aprovechado por un consorcio de intereses, incluida una gran compañía que está dirigida por alguien que es amigo personal del presidente de los Estados Unidos.

McDougal está listo para hacer una entrevista el jueves con Anderson Cooper en CNN. Programado para emitir el domingo es una entrevista de CBS 60 Minutes con la actriz porno Stormy Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford. Ella está tratando de invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que pueda discutir su relación con Trump, que dijo comenzó en 2006 y continuó durante aproximadamente un año.

Donald Trump. Foto: AP.

Trump también está bajo una gran presión después de que un juez de la ciudad de Nueva York dictaminara el martes que una demanda por difamación de Summer Zervos, ex concursante de "The Apprentice", puede avanzar mientras el presidente esté en el cargo.

Zervos ha acusado a Trump de contacto sexual no deseado en 2007 después de que ella había aparecido en el programa con él, y demandó después de que desestimó las reclamaciones como inventado. Su demanda busca una disculpa y al menos $ 2,914.

No está claro si Trump tendría que comparecer en cualquiera de los procedimientos, pero los abogados de Zervos han dicho que quieren deponerlo. El juez preguntó durante los debates en diciembre si las videoconferencias y otros métodos podrían ser utilizados para acomodar el apretado calendario del presidente.

Es raro que un presidente sea depuesto: sucedió más recientemente al presidente Bill Clinton en 1998 durante la demanda de acoso sexual de Paula Jones.

Esa demanda sentó el precedente para que el caso Zervos avance. En 1997, la Corte Suprema dictaminó que un presidente en ejercicio no era inmune a un litigio civil por algo que sucedió antes de asumir el cargo y no estaba relacionado con la oficina. El caso de Jones fue desestimado por un juez, luego apeló. La apelación aún estaba pendiente cuando Clinton acordó pagar 850 mil dólares a Jones para resolver el caso. Él no admitió haber hecho nada malo.

La abogada de Zervos, Mariann Wang, le dijo a la jueza Jennifer Schecter en una comparecencia en la corte a principios de diciembre que estaría feliz de cumplir con el cronograma del presidente. Su equipo estaría encantado de tomar declaraciones en Mar-A-Lago, el complejo de Trump en Florida, entre rondas de golf, dijo.

Donald Trump.

El equipo legal de Trump dijo que apelarían y pedirían que el caso sea suspendido hasta que se tome una decisión final.

En el caso del modelo de Playboy, McDougal presentó una demanda el martes en el Tribunal Superior del condado de Los Angeles contra American Media Inc., la compañía propietaria del National Enquirer. Le había pagado 150 mil dólares durante las elecciones presidenciales de 2016. La demanda alega que McDougal recibió un pago por los derechos de su historia de una aventura, pero la historia nunca se publicó. También alega que el abogado de Trump, Michael Cohen, participó secretamente en sus conversaciones con American Media.

Trump ha negado consistentemente las acusaciones de las tres mujeres que presionan los casos judiciales. Anteriormente llamó a sus acusadores mentirosos y consideró que esos informes inventaron cosas.

En una entrevista el miércoles con The Associated Press, el abogado de Clifford, Michael Avenatti, se burló de que aparecieran más detalles en "60 Minutes", y dijo que su oficina estaba revisando los reclamos similares de seis mujeres que se habían presentado.

Donald Trump.

Dijo que los adversarios legales de Clifford estaban más en serio hoy que hace un par de semanas. Diré que deberían tomarnos muy en serio. Cada vez que he sido subestimado en mi carrera, eso ha funcionado muy, muy mal para el otro lado al final del juego.