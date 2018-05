Volcán de Hawaii plantea preocupaciones por más erupciones

SPOKANE.- La erupción de un volcán de Hawaii en el "Anillo de Fuego" del Pacífico tiene a los expertos mirando con cautela los picos volcánicos en la costa oeste de Estados Unidos que también son parte de la región geológicamente activa.

La costa oeste alberga una cadena de mil 300 kilómetros (1300 kilómetros)de 13 volcanes , desde Mount Baker, en el estado de Washington, hasta Lassen Peak, en California. Incluyen Mount St. Helens, cuya espectacular erupción de 1980 en el noroeste del Pacífico mató a decenas de personas y envió cenizas volcánicas a todo el país, y el enorme Monte Rainier, que se eleva sobre el área metropolitana de Seattle.

Foto: AFP

"Hay mucha ansiedad", dijo Liz Westby, geóloga del Observatorio Geológico del Volcán Cascades de los EE. UU. En Vancouver, Washington, a la sombra del Monte Santa Helena. "Ven la destrucción y la gente se pone nerviosa".

Kilauea, en la isla grande de Hawái, amenaza con volar su techo en los próximos días o semanas después de bombardear la lava durante una semana, obligando a unas dos mil personas a evacuar, destruyendo dos docenas de casas y amenazando una planta geotérmica. Los expertos temen que el volcán pueda arrojar al aire cenizas y rocas del tamaño de refrigeradores.

Aquí hay algunas cosas clave que debe saber:

Aproximadamente 450 volcanes conforman este cinturón en forma de herradura con Kilauea situado en el medio. El cinturón sigue las costas de América del Sur, América del Norte, Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda. Es conocido por la actividad volcánica y sísmica frecuente causada por el choque de las placas de la corteza.

Los volcanes más peligrosos de Estados Unidos son parte del Anillo de Fuego, y la mayoría se encuentran en la costa oeste, según el Servicio Geológico de los EE. UU. Además de Kilauea, incluyen: Mount St. Helens y Mount Rainier en Washington; Mount Hood y South Sister en Oregon; y Mount Shasta y Lassen Volcanic Center en California.

Las imágenes de la lava que fluye desde el suelo y las casas en llamas en Hawai han avivado la inquietud de los residentes en otras partes del Anillo de Fuego. Pero los expertos dicen que una erupción en una sección del arco no necesariamente indica peligro en otras partes.

Foto: AFP

Estos son sistemas aislados", dijo Westby.

Ninguna erupción parece inminente, dicen los expertos.

El Observatorio del Volcán Cascades monitorea volcanes en el noroeste del Pacífico y publica informes de estado semanales. Todos se registran actualmente como "normales".

Pero la situación puede cambiar rápidamente.

"Todas nuestras montañas se consideran activas y, geológicamente hablando, las cosas parecen suceder en el noroeste cada 100 años", dijo John Ufford, gerente de preparación para la División de Administración de Emergencias de Washington. "Es una línea de tiempo inexacta".

Algunos geólogos creen que Mount St. Helens es el más propenso a estallar.

Pero otros seis volcanes de Cascade han estado activos en los últimos 300 años, incluyendo erupciones de vapor en Mount Rainier y Glacier Peak y una explosión en 1915 en Lassen Peak que destruyó ranchos cercanos.

Las escenas de Big Island de ríos de lava serpenteando a través de vecindarios y fuentes de brotes son poco probables en el noroeste del Pacífico.

Foto: AFP

"La lava no es el peligro, per se, como en Hawaii", dijo Ian Lange, un profesor de geología jubilado de la Universidad de Montana. Los volcanes en cascada producen un tipo de lava más espeso y viscoso que los volcanes hawaianos, por lo que no llega tan lejos, dijo Lange.

Los volcanes Cascade pueden producir enormes nubes de cenizas asfixiantes y enviar deslizamientos mortales a los ríos y arroyos. Dos de los más potencialmente destructivos son Mount St. Helens, al norte del área metropolitana de Portland, Oregon, y Mount Rainier, de 14 mil pies (4,270 metros), que es visible desde las ciudades de Seattle y Tacoma.

Las erupciones del Monte Rainier en el pasado distante han causado destrucción tan al oeste como Puget Sound, a unas 50 millas (80 kilómetros) de distancia.

El volcán no ha producido una erupción significativa en los últimos 500 años. Pero sigue siendo peligroso debido a su gran altura, terremotos frecuentes, sistema hidrotermal activo y 26 glaciares, según los expertos.

Una erupción en el Monte Rainier podría derretir rápidamente los glaciares, desencadenando enormes flujos de lodo, llamados lahares, que podrían llegar a las tierras bajas densamente pobladas, dijo Westby.

Otro peligro importante de una erupción del volcán Cascade sería la gran cantidad de cenizas arrojadas al aire, donde podría dañar los motores de los aviones.

Foto: AFP

El asentamiento más cercano a un volcán de la costa oeste puede ser Government Camp, en el Monte Hood de Oregón. Es posible que la lava llegue a la ciudad, pero la mayor amenaza es una erupción que desencadena el llamado flujo piroclástico, que es una nube de gas y ceniza caliente en rápido movimiento, según los expertos.

Pero Lange cree que el Monte Shasta de California es el más peligroso, en parte porque está rodeado de pueblos.

La ciudad de Mt. Shasta tiene numerosos planes de respuesta para emergencias, incluida una erupción volcánica, dijo el Jefe de Policía Parish Cross. Pero el plan para un volcán es bastante fluido, dijo.

No conocemos el tamaño ni el alcance del evento", dijo Cross, incluida la dirección en que se produciría la erupción.

Esto no es un problema en Orting, Washington, a unas 20 millas (32 kilómetros) al oeste de Mount Rainier. Orting estaría directamente en el camino de un lahar, y los funcionarios locales realizan cada año simulacros en los que los niños se trasladan de la escuela a un terreno más elevado para escapar del flujo.

Foto: AFP

Los estudiantes usualmente tardan unos 45 minutos en recorrer los 3 kilómetros (3 millas) a un terreno más alto, lo que debería ser lo suficientemente rápido como para escapar, dijeron las autoridades.

"Nuestra preocupación es que el hielo y la nieve se derritan rápidamente en Mount Rainier", dijo Chuck Morrison, un residente de la ciudad de siete mil 600 que ha estado involucrado durante mucho tiempo en la planificación de evacuación. "Necesitamos una forma rápida de salir del valle".

Orting es la ciudad más vulnerable al daño de lahar del Monte Rainier, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.