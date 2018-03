Sospechoso de atentado era "inteligente" y "amable": Tío

Estados Unidos.- Un joven de 23 años sospechoso de plantar bombas mortales que aterrorizaron a Austin fue descrito el miércoles por su tío como un inteligente y amable geek de la computación y un amigo dijo que era una persona asertiva que terminaría siendo un poco dominante y intimidante en la conversación.

Tampoco tenían idea de qué podría haber motivado a Mark Anthony Conditt, quien las autoridades dicen que murió después de detonar una bomba en su vehículo utilitario deportivo cuando los oficiales se trasladaron a un arresto cerca de Austin. Los ataques en la capital de Texas y el suburbio de San Antonio mataron a dos personas e hirieron a otras cuatro.

Mark Anthony Conditt se inmoló cuando fue rodeado por un equipo Swat. Foto

Quiero decir que esto viene de la nada. Simplemente no sabemos qué. No sé cuántas maneras de decirlo, pero todo el mundo está sorprendido por esto, dijo a The Associated Press el tío de Conditt, Mike Courtney de Lakewood, Colorado.

En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, el jefe de policía de Austin, Brian Manley, dijo que considera una grabación de 25 minutos en un teléfono móvil encontrado con Conditt una confesión, en la que Conditt habla en detalle sobre las diferencias entre las bombas que construyó.

Pero Manley sugirió que tal vez nunca haya un motivo claro, al señalar dónde se colocaron o abordaron los explosivos parece aleatorio.

Conditt creció en Pflugerville, un suburbio al noreste de Austin, donde todavía vivía a pocos kilómetros de la casa de sus padres después de mudarse. El miércoles, las autoridades recuperaron explosivos caseros desde el interior de la residencia, que compartió con los compañeros de cuarto.

La familia de Conditt dijo en un comunicado que no tenían idea de la oscuridad en la que Mark debe haber estado.

Conditt era el mayor de cuatro hijos que fueron educados en el hogar.

Jeff Reeb, vecino de los padres de Conditt en Pflugerville durante unos 17 años, dijo que vio crecer a Conditt y que siempre pareció inteligente y educado. Reeb, de 75 años, dijo que Conditt y su nieto tocaron juntos en la escuela secundaria y que Conditt visitaba regularmente a sus padres, a quienes Reeb describió como buenos vecinos.

Conditt asistió a Austin Community College de 2010 a 2012 y era una especialización en administración de empresas, pero no se graduó, según la portavoz de la universidad, Jessica Vess. Ella dijo que los registros indican que no se tomaron medidas disciplinarias contra Conditt.

Aunque trabajó durante un tiempo en una empresa de fabricación del área, el gobernador Greg Abbott le dijo a KXAN-TV en Austin que Conditt aparentemente estaba desempleada más recientemente y no tenía antecedentes penales.

Conditt dejó poco rastro discernible en las redes sociales. Aparte de un par de fotos de él en las páginas de Facebook de su familia, se dirigió a una serie de temas en un blog en línea que creó en 2012. Vess dijo que había creado el blog como parte de un proyecto de clase gobierno de Estados Unidos.

En el blog titulado Definir mi postura da su opinión sobre varios temas, a menudo en respuesta a los comentarios de otra persona. Conditt escribió que el matrimonio gay debería ser ilegal, argumentó a favor de la pena de muerte y dio su opinión sobre por qué deberíamos considerar la eliminación de los registros de delincuentes sexuales.

Sobre el matrimonio gay, Conditt escribió: La homosexualidad no es natural. Solo mira los cuerpos masculino y femenino. Obviamente están diseñados para la pareja.

En la sección acerca de mí del blog, Conditt escribió que él no era de inclinación política, diciendo que se veía a sí mismo como conservador, pero no creía que tuviera suficiente información para defender mi postura tan bien como debería ser. defendió. Dijo que esperaba que la clase lo ayudara a hacer eso.

Un amigo de Conditt lo describió como inteligente, obstinado y a menudo intimidante. Jeremiah Jensen, de 24 años, le dijo al Austin American-Statesman que estaba cerca de Conditt en 2012 y 2013. Jensen dijo que ambos fueron educados en casa y solía ir a la casa de Conditt a almorzar después de la iglesia los domingos y asistían al estudio de la Biblia y otras actividades juntas.

Foto: AP.

No tengo idea de qué causó que hiciera esas bombas", dijo Jensen .

Llamó a Conditt un pensador profundo.

Cuando conocí a Mark, él era realmente rudo en los bordes, dijo Jensen. Era una persona muy asertiva y ... terminaría siendo un poco dominante e intimidante en la conversación. Mucha gente no lo entendía y de dónde venía. Él realmente solo quería decir la verdad. Lo que recuerdo de él lo rechazaría si dijera algo sin pensarlo.

Jensen dijo que el tipo de odio al que sucumbió no era lo que Conditt creía durante la escuela secundaria.

No sé lo que sucedió en el camino", dijo Jensen.

Foto: EFE

Jensen dijo que Conditt había asistido a los servicios regulares de la iglesia en Austin Stone Community Church pero que no sabía si Conditt "se aferraba a su fe". Un vocero de la iglesia dijo que no se encontraron registros de participación pasada o participación pasada de Conditt.