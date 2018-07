Desde mar abierto regresan a cubanos a su país de origen

Estados Unidos.- Aduana y Protección Fronteriza (CBP), Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) Miami Air and Marine Branch (MAMB), en asociación con la Guardia Costera de los EE. UU. (USCG) detectó e interdiccionó un buque rústico con 28 migrantes cubanos.

Leer también: Migrante fallece tras ser mutilado al caer del tren

El equipo de la Guardia Costera Isaac Mayo repatrió a 28 inmigrantes hoy a Bahía de Cabañas, Cuba.

Foto: CBP

Los observadores en el Centro de Comando del Séptimo Distrito de la Guardia Costera recibieron un informe de la Guardia Fronteriza Cubana el sábado de un barco rústico en dirección norte con aproximadamente 25 personas a bordo. Los observadores desviaron al guardacostas Isaac Mayo de una patrulla para interceptar el buque.

Leer también: Siguen usando menores para cruzar droga; detienen a tres

Una tripulación de la aeronave CBC Air and Marine Operations inicialmente localizó un barco rústico de 26 pies con 28 inmigrantes a bordo aproximadamente a las 9:30 a.m. el sábado al norte de La Habana. La tripulación de vuelo vectorizada en el equipo de Isaac Mayo que interceptó el barco rústico motorizado y pasó a lo largo de un chaleco salvavidas mientras permanecía cerca del buque migrante.

"La colaboración altamente efectiva entre las agencias federales, estatales y locales es más importante que nunca cuando se trata de combatir el contrabando", dijo Héctor Rojas, subdirector de operaciones marinas de CBP en la sucursal de Miami Air and Marine.

El éxito de este evento es un testimonio de la importancia del intercambio de información, la respuesta rápida y las asociaciones

"Las políticas de inmigración de los EE. UU. No han cambiado y exhortamos a las personas a no llevarlas al océano en embarcaciones no aptas para la navegación", dijo el capitán Jason Ryan, jefe de la fuerza pública del 7mo distrito de la Guardia Costera. "Las personas a bordo arriesgan sus vidas intentando ilegal viajes en barcos hechos en casa sin la debida navegación o equipo de seguridad.

Después de realizar la interdicción, el equipo de Isaac Mayo embarcó con seguridad a 20 hombres, siete mujeres y un niño a bordo del cúter.

La Guardia Costera con nuestras agencias asociadas continuará patrullando atentamente para rescatar y repatriar a los inmigrantes indocumentados que se lanzan al mar

"La migración ilegal en el mar es inherentemente peligrosa. Air and Marine Operations apunta a llevar encuentros como este a una conclusión efectiva, de la manera más rápida y segura posible ", dijo Jeff Maher, subdirector de Operaciones Aéreas de Miami Air and Marine Branch. "Al interceptar estas embarcaciones en alta mar, AMO y USCG esperan disuadir a otros de realizar viajes arriesgados y en ocasiones mortales".

Aproximadamente 189 inmigrantes cubanos han intentado migrar ilegalmente a los EE. UU. A través del entorno marítimo desde el 1 de octubre, en comparación con los 1.989 migrantes cubanos en el año fiscal 2017. Estas cifras representan el número total de interdicciones en el mar, aterrizajes e interrupciones en el Estrecho de la Florida, Caribe y Atlántico

Una vez a bordo de los cortadores de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica.

Isaac Mayo y Charles David Jr. son unos cortadores de respuesta rápida de 154 pies que fueron enviados a puerto central en Key West.

La misión de Air and Marine Operations es servir y proteger al pueblo estadounidense. AMO aplica capacidades aeronáuticas y marítimas avanzadas y emplea sus habilidades únicas para preservar los intereses de seguridad de los Estados Unidos.

U.S. Customs and Border Protection