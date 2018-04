Exempleados denuncian acoso sexual en Greenpeace Argentina 

BUENOS AIRES (AP).- Al menos 40 exempleados y exvoluntarios de Greenpeace denunciaron públicamente a miembros del directorio de la organización medioambiental para Argentina, Chile y Colombia por supuesto acoso sexual, abuso de poder y hostigamiento, entre otros delitos.

La denuncia se materializó a través de una carta publicada en español e inglés en Twitter bajo el título "Acoso y hostigamiento de mujeres en Greenpeace Andino (Argentina, Chile y Colombia)".

Hoy queremos hacer público ante los socios --quienes con su aporte monetario financian el trabajo de la ONG-- y ante la opinión pública en general la gravedad de lo que ha venido sucediendo los últimos años en la oficina argentina y en menor medida en la chilena ya que hay muchas colegas que han sido expuestas a una gestión abusiva y discrecional por parte directamente de la Dirección Ejecutiva o a través de su directorio actualmente en funciones, dijeron los denunciantes.

Foto: EFE

Entre las conductas denunciadas mencionan "abuso de poder con las empleadas, acoso, acoso sexual, hostigamiento, descalificación de mujeres, lenguaje soez y comentarios sexuales, discriminación por aspecto físico, amenazas y extorsión, diferencia salarial", entre otras.

The Associated Press se comunicó con el área de prensa de la organización en busca de un comentario sobre la denuncia, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Las víctimas de estas presuntas prácticas fueron mujeres, pero la carta también lleva la firma de varios exempleados hombres que decidieron respaldar la denuncia.

Las supuestas víctimas señalaron que estas conductas fueron denunciadas ante el Consejo Directivo de Greenpeace Internacional y ante el mismo órgano de la sede en Argentina, pero "no hemos obtenido respuesta fehaciente alguna por parte de la entidad".

Hasta ahora no se han presentado cargos formales contra directivos de la organización dedicada a la defensa del medio ambiente.

Argentina ha sido epicentro de movilizaciones masivas de mujeres en los últimos tres años contra la violencia machista bajo la consigna "Ni una Menos" y en meses recientes se desencadenó una ola de denuncias de acoso en el medio del espectáculo en sintonía con el movimiento #Metoo (yo también) que escandalizó a Hollywood.

La denuncia de Greenpeace, además, se produce semanas después de que el grupo de ayuda Oxfam Gran Bretaña fuera blanco de una denuncia sobre supuestos abusos sexuales cometidos por parte de sus empleados en Haití.

Haití está investigando el accionar de Oxfam luego de que reportes revelaran que algunos de sus empleados usaron prostitutas mientras trabajaban en el país tras el devastador terremoto de enero de 2010.