Exministro Fernando Haddad será compañero de fórmula de Lula da Silva

Mensagem do Papa Francisco ao presidente Lula, enviada pelo ex-chanceler Celso Amorim após encontro com o pontífice no Vaticano.



Em espanhol, a mensagem manuscrita diz: A Luiz Inácio Lula da Silva com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco. pic.twitter.com/yLfpp18ifP