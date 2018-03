Otra explosión conmociona a Texas; reportan a un herido

Austin, Texas.- Los equipos de emergencia se precipitaron el martes por la noche a otra explosión en Austin, esta vez en una tienda de Goodwill, pero la policía y las autoridades federales dijeron que la explosión no estaba relacionada con los recientes atentados que mataron a personas y causaron pánico. a través de la capital de Texas por semanas.

La policía y los equipos de respuesta a emergencias dijeron que un "dispositivo incendiario" explotó e hirió a un hombre de unos 30 años. Cerca de las tiendas, centros comerciales y restaurantes fueron evacuados. Pero la policía y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos dijo poco tiempo después que no estaba relacionada con las explosiones anteriores.

Gary Davis, presidente y director ejecutivo de Goodwill Texas, se paró frente a una barrera policial acurrucada con otros empleados de Goodwill. Dijo que el dispositivo estaba en una bolsa y detonó cuando un trabajador lo movió.

Ponemos todas las donaciones que recibimos en una gran caja de cartón. Sacó algo en una bolsa, completamente normal, y el dispositivo se apagó ", dijo Davis.

Agregó: "En esta ciudad, si un dispositivo incendiario se dispara, todo el mundo se dispersa y entra en pánico. Todos estamos nerviosos ".

Ese incidente se produjo cuando los investigadores que persiguieron a un presunto terrorista serial que aterrorizó a Austin durante semanas descubrieron lo que parecían nuevas pistas valiosas.

Incluso antes del informe de la explosión del martes por la noche, ya había sido un día ocupado. Antes del amanecer, una bomba dentro de un paquete explotó alrededor de la 1 am cuando pasaba a lo largo de una cinta transportadora en un centro de envío de FedEx cerca de San Antonio, causando lesiones leves a un trabajador. El Departamento de Policía de Austin, el FBI y otras agencias federales confirmaron que la explosión del centro del paquete estaba relacionada con cuatro anteriores que mataron a dos personas e hirieron gravemente a otras cuatro.

Esa explosión ocurrió en una instalación de FedEx en Schertz, al noreste de San Antonio y cerca de 60 millas (95 kilómetros) al suroeste de Austin.

Más tarde en la mañana, la policía envió un escuadrón de explosivos a una instalación de FedEx fuera del aeropuerto de Austin para verificar un paquete sospechoso que se informó. Más tarde, las agencias federales y la policía dijeron que el paquete contenía un explosivo que fue interceptado con éxito y que también estaba vinculado a los otros bombardeos.

Las autoridades también cerraron una tienda FedEx del área de Austin donde creen que la bomba que explotó fue enviada al centro de distribución. Rodearon una gran área alrededor del centro comercial en el enclave de Sunset Valley y estaban recolectando evidencia, incluyendo imágenes de cámaras de vigilancia.

El representante estadounidense Michael McCaul, un republicano de Austin que preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que los investigadores obtuvieron videos de vigilancia que "posiblemente" pueden mostrar a un sospechoso, pero aún están analizando el video.

"Espero que su mayor error fue pasar por FedEx", dijo McCaul, quien habló con los investigadores federales y el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, sobre el atacante en una entrevista telefónica.

Agregó que la persona responsable de los atentados había sido "muy sofisticada al pasar por las cámaras de vigilancia".

Tienen un par de videos que posiblemente podrían ser la persona pero no están seguros en este punto", dijo McCaul.

Antes de que explotara, el paquete había sido enviado desde Austin y estaba dirigido a un hogar en Austin, Texas, dijo el Fiscal General Ken Paxton.

En un comunicado, funcionarios de FedEx dijeron que la misma persona responsable de enviar el paquete también envió un segundo paquete que ha sido asegurado y entregado a la policía. Una portavoz de la compañía se negó a decir si ese segundo paquete podría haber sido relacionado con el reportado en el centro de distribución cerca del aeropuerto.

La explosión de Schertz se produjo menos de dos días después de que un ataque con bomba hirió a dos hombres el domingo por la noche en un tranquilo vecindario de Austin a unos 3 millas (5 kilómetros) de la tienda FedEx. Que fue provocada por un cable trampa casi invisible, lo que sugiere un “alto nivel de sofisticación” que los agentes vieron en tres paquetes bomba anteriormente dejados en los umbrales, de acuerdo con Fred Milanowski, el agente a cargo de la división de Houston de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y explosivos

Un criminólogo de la Universidad de Alabama dijo que si un perpetrador está detrás de las explosiones, cambiar los medios de entrega aumenta las probabilidades de que los atacantes sean atrapados.

Creo que sugeriría que el atacante está tratando de mantenerse impredecible", dijo Adam Lankford. "Pero también aumenta la probabilidad de que cometa un error".

Las autoridades no han identificado a los dos hombres que resultaron heridos el domingo, y solo dijeron que tienen 20 y más años. Pero William Grote le dijo a The Associated Press que su nieto era uno de ellos y que tenía lo que parecían clavos incrustados en sus rodillas.

En Washington, el presidente Donald Trump dijo que el agresor detrás del bombardeo está "muy enfermo".

Durante una reunión de la Oficina Oval el martes con el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, el presidente dijo: "Obviamente esta es una persona o individuos muy enfermos", y las autoridades están "trabajando para llegar al fondo".