Familiares de Conditt no saben qué motivó los bombardeos

Austin, Texas.- La familia del joven sospechoso de plantar las bombas este mes que mataron a dos personas e hirieron a otras cuatro en la capital de Texas expresó su conmoción, diciendo que no saben qué pudo haberlo motivado.

"Quiero decir que esto viene de la nada. Simplemente no sabemos qué. No sé cuántas maneras de decirlo, pero todo el mundo está sorprendido por esto, así que sí, no lo sé. No lo sé. Quiero decir que no sé ", dijo el miércoles Mike Courtney, el tío de Mark Anthony Conditt, de 23 años.

Las autoridades dicen que Conditt se inmoló en el estacionamiento de un motel durante la noche cuando un equipo de SWAT se acercó a su camioneta.

Conditt creció en Pflugerville, un suburbio al noreste de Austin, donde todavía vivía después de mudarse de la casa de sus padres. No está lejos del sitio del primero de los cuatro atentados - una explosión el 2 de marzo que mató a un hombre de 39 años, Anthony House - aunque se desconoce si Conditt sabía que alguna de las víctimas y las autoridades dijeron que el motivo de los ataques sigue sin estar claro.

Foto: AP.

La familia de Conditt dijo en un comunicado que estaban "devastados y destrozados" por la noticia de su participación. En la declaración, la familia expresó su conmoción y dolor, y ofreció "oraciones por aquellas familias que han perdido a sus seres queridos ... y por el alma de nuestro Mark".

Courtney, quien dijo que Conditt visitó su casa en Lakewood, Colorado, durante la Navidad, le dijo a The Associated Press que no "sabe que alguien lo vio venir". Describió a su sobrino como un inteligente, inteligente y amable "fanático de la informática".

No sé lo que pasó, qué se rompió". No tengo idea. Todo el mundo quiere y queremos respuestas ", dijo Courtney.

La declaración de la familia decía que "no tenían idea de la oscuridad en la que Mark debe haber estado".

Mark Anthony Conditt se inmoló cuando fue rodeado por un equipo Swat. Foto: AP.

Conditt era el mayor de cuatro hijos y todos ellos fueron educados en el hogar. Courtney dijo que los padres de Conditt son ambos ingenieros eléctricos.

Las autoridades dieron a conocer pocos detalles sobre el sospechoso, aparte de su edad, que era blanco y que aparentemente estaba desempleado. Asistió a Austin Community College de 2010 a 2012 y se especializó en administración de empresas, pero no se graduó, según una portavoz de la universidad. Trabajó durante un tiempo en una empresa de fabricación del área y el gobernador Greg Abbott le dijo a KXAN-TV en Austin que Conditt no tenía antecedentes penales.

Conditt dejó poco rastro discernible en las redes sociales. Aparte de algunas fotos de él en las páginas de Facebook de su familia, al parecer hizo seis entradas en un blog personal en 2012 en el que abordó una variedad de temas. En esos mensajes, un bloguero que se identifica como Mark Conditt de Pflugerville escribió que el matrimonio gay debería ser ilegal. También pidió la eliminación de los registros de delincuentes sexuales y argumentó a favor de la pena de muerte. Describió sus intereses como ciclismo, tenis y escuchar música.

Foto: AFP.

Sobre el matrimonio gay, Conditt escribió: "La homosexualidad no es natural. Solo mira los cuerpos masculino y femenino. Obviamente están diseñados para la pareja".

Un amigo de Conditt lo describió como inteligente, obstinado y a menudo intimidante. Jeremiah Jensen, de 24 años, le dijo al Austin American-Statesman que era cercano a Conditt en 2012 y 2013. Jensen dijo que ambos fueron educados en casa en la misma comunidad de Pflugerville y solía ir a la casa de Conditt a almorzar después de la iglesia los domingos y asistieron al estudio de la Biblia y otras actividades en conjunto.

"No tengo idea de qué causó que hiciera esas bombas", dijo Jensen al periódico.

Agregó que Conditt provenía de una buena familia, era atlético y era un "pensador profundo".

Foto: AP.

"Cuando conocí a Mark, él era realmente rudo en los bordes", dijo Jensen. "Era una persona muy asertiva y terminaría siendo un poco dominante e intimidante en la conversación. Mucha gente no lo entendía ni de dónde venía. Él realmente solo quería decir la verdad. Lo que recuerdo de él lo rechazaría si dijera algo sin pensarlo. Le encantaba pensar y discutir, cambiar las cosas y descubrir lo que realmente estaba pasando".

Jeff Reeb, vecino de los padres de Conditt en Pflugerville durante unos 17 años, dijo que vio crecer a Conditt y que siempre pareció "inteligente" y "educado".

Reeb, de 75 años, dijo que Conditt y su nieto jugaban juntos en la escuela secundaria y que Conditt visitaba regularmente a sus padres, a quienes Reeb describió como buenos vecinos.

Imagen: AFP.

Conditt vivía con compañeros de habitación a pocos kilómetros de la casa de sus padres y estaba en el proceso de destripar su casa, dijo Reeb. El padre de Conditt, a quien Reeb se refirió como Pat, trabajó como distribuidora de Amway y también compró productos electrónicos para revender, dijo Reeb.