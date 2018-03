Mata a su esposa y confiesa en vivo por que cometió el crimen

Siria.- Un hombre confesó a través de Facebook Live su horrible crimen, asesinó a su esposa por que supuestamente esta lo había engañado.

El video se subió a la plataforma de videos Youtube por el canal Tedik TV. Durante la grabación, Abu Warman, indica que le quitó la vida a su pareja para darle una lección a las mujeres que irritan a sus esposos.

Durante la trasmisión en vivo, el adulto aparece con el rostro y manos llenas de sangre, diciendo que acababa de matar a su esposa, que le había propiciado tres o cuatro puñaladas en el cuello.

"Fui con mi esposa. Traté de arreglar las cosas y ella me corrió. Así que la apuñalé. La apuñalé con un cuchillo 3 o 4 veces. Si se murió o no, no lo sé", indicó.

Luego de señalar como la había asesinado, el hombre envió un mensaje a todas las mujeres.

"A todas las mujeres allá afuera" y es que “eso es lo que se ganan por engañar a sus esposos", concluyo.

Aquí puedes ver el video.