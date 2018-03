Facebook ads se disculpan por escándalo de Cambridge Analytica

Nueva York.- El CEO de Facebook se disculpó por el escándalo de Cambridge Analytica con avisos en varios periódicos estadounidenses y británicos el domingo, diciendo que la plataforma de redes sociales no merece guardar información personal si no puede protegerla.

Foto: AP

Los anuncios firmados por Mark Zuckerberg dicen que una aplicación de prueba construida por un investigador de la Universidad de Cambridge filtró datos de Facebook de millones de personas hace cuatro años. "Esto fue un abuso de confianza, y lamento que no hayamos hecho más en ese momento. Ahora estamos tomando medidas para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir ", dijeron los anuncios.

Las prácticas de privacidad de Facebook han estado bajo fuego después de que Cambridge Analytica, una firma consultora política afiliada con la campaña electoral del presidente Donald Trump en 2016, obtuviera datos de forma inapropiada. Se alega que la firma creó perfiles psicológicos para influir en cómo la gente vota o incluso piensa en política y sociedad.

El valor de las acciones de Facebook ha disminuido en más de 70 mil millones de dólares desde la publicación de las revelaciones.

Entre los periódicos con los anuncios se encontraban The New York Times y The Washington Post en los EE. UU. Y The Sunday Times y The Sunday Telegraph en el Reino Unido.

Foto: AFP

Los anuncios dicen que Facebook está limitando las aplicaciones de datos que reciben cuando los usuarios inician sesión. También está investigando todas las aplicaciones que tienen acceso a grandes cantidades de datos. "Esperamos que haya otros. Y cuando los encontremos, los prohibiremos y se lo diremos a todos los afectados ", indicaron los anuncios.

Zuckerberg cerró los anuncios diciendo: Prometo hacerlo mejor para ti.

Foto: AFP

Cambridge Analytica obtuvo los datos de un investigador que pagó a 270 mil usuarios de Facebook para completar una prueba de perfil psicológico en 2014. Pero la prueba también recabó información sobre sus amigos, con lo que el número total de personas afectadas se acerca a los 50 millones.

La campaña de Trump le pagó a la firma 6 millones de dólares durante las elecciones de 2016, aunque desde entonces se ha distanciado de Cambridge.