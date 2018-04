El traje "para pedir perdón" y el look de Mark Zuckerberg

Estados Unidos.- Las clásicas remeras grises de Mark Zuckerberg quedaron de lado, parecían que eran para toda ocasión, pero para presentarse ante el Congreso de Estados Unidos fue la excepción. El presidente de Facebook se presentó con el llamado “traje para pedir perdón”, saco, camisa y corbata.

El pasado lunes, Zuckerberg se presentó ante los congresistas estadounidenses con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul; mientras el día martes portó un traje color azul marino y una corbata “azul Facebook”, como la describe The New York Times.

Señalan que muy probablemente al regresar a Costa Oeste Zuckerberg regresará a sus remeras grises; pero mientras tanto, el traje resulta algo ópticamente efectivo.

"Como gesto simbólico, es absolutamente el mensaje correcto", declaró Alan Flusser, autor del libro “La ropa y el hombre”.

Estoy en su casa, acepto sus reglas. OK, quizás nosotros en Silicon Valley no sabemos lo mejor. Reconozco la responsabilidad y me lo tomo seriamente, así aceptó su responsabilidad el director de Facebook.