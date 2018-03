Policías asesinaron a Facundo de de un balazo, solo tenía 12 años

Argentina.- El asesinato de un menor de 12 años a manos de la policía de la ciudad de San Miguel de Tucumán ha conmocionado a la sociedad argentina. La abuela del niño ha denunciado este hecho y asegura que no descansara hasta que se haga justicia.

De acuerdo con los hechos, agentes policiales participaban en una persecución para atrapar a una serie de personas que participan en una carrera de motos clandestina. Cuando se encontraban persiguiendo a los responsables, una motocicleta apareció en la escena, el vehículo era manejado por un adolescente de 14 años, con el niño de 12 como pasajero.

Según la autopsia oficial, el pequeño Facundo Burgos murió tras recibir un un impacto de bala directamente en la nuca, el cuál le destrozó el cráneo al instante. Por su parte, el otro pasajero de la moto recibió heridas de bala, pero se recuperó con éxito tras ser internado en el hospital.

Vario medios argentinos capturaron la imagen del menor tumbado sin vida en medio de la calle sobre un charco de su propia sangre.

Facundo tenía 11 años #LoMatóLaPolicía

Mientras que la policía sostiene que Facundo fue una triste víctima casual que quedó atrapado en medio del contrafuego de un tiroteo, y fuera suspendido el uso de armas para los agentes que participaron en el crimen, ninguno de ellos ha sufrido reprimenda alguna y el asesinato ha quedado impune.

"No me quedan lágrimas. Nos destrozaron la vida. El Negro era un niño maravilloso, lleno de amistades. Y anteayer a la madrugada, a pocas horas de su primer día en la (escuela) secundaria, lo mataron, me lo mataron. Tenía 12 años: 12 años, tenía, ¿entienden?", declaró en una carta compartida por redes sociales Mercedes del Valle Ferreira, la abuela de Facundo

No es la primera vez que la policía de Argentina es acusada de delitos y abusos de poder hacía la población. Solo un poco más de un mes antes, el presidente de la nación, Mauricio Macri, respaldo públicamente a un agente de seguridad que fue exento de cualquier tipo de proceso tras haber herido a un turista americano en la ciudad de Buenos Aires.

También una familia de un menor de 17 años denunció ante los medios que un policía arremetió su arma contra el adolescente, cuando este intentó robarle su celular. El joven murió de dos tiros en la espalda.